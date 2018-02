Nocą niebezpiecznie ślisko, później ściśnie mróz. Ostrzeżenia w części kraju

Najbliższe dni to przedsmak mroźnej zimy. Nocą nawet -10 stopni - 17-02-2018 W najbliższych dniach temperatura będzie się jeszcze utrzymywać powyżej zera stopni, jednak od środy zacznie spadać. Możemy liczyć na przejaśnienia, ale popada również śnieg. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska dostanie się pod wpływ wyżu znad Karkonoszy. Jedynie na wschodzie kraju pogodę kształtować będzie jeszcze niż rosyjski. Napłynie też powietrze polarno-morskie z północy.

Z tego też powodu najbliższa noc zapowiada się dość pogodnie na zachodzie. Poza tym na terenie całego kraju prognozowane są opady śniegu, a lokalnie marznącego deszczu. I właśnie przed tym ostatnim zjawiskiem ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wydane zostały alerty pierwszego stopnia.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem

Województwo warmińsko-mazurskie: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopni Celsjusza, który powodować będzie zamarzani mokrych nawierzchni i chodników. Termometry pokażą minimalnie od -5 st. C do -2 st. C, a przy gruncie -d -6 st. C do -3 st. C. Alert obowiązuje od godziny 20 w sobotę do godziny 9 rano w niedzielę.

Województwo podlaskie: Na tym terenie także zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0 stopni, co powodować będzie zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. IMGW zapowiada, że temperatura minimalna będzie się wahać od -5 stopni do -3 stopni, a przy gruncie od -6 st. C do -4 st. C. Ostrzeżenie jest ważne od godz. 20 w sobotę do 9 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenia na niedzielę

To jednak nie koniec zapowiedzi potencjalnie niebezpiecznych zjawisk pogodowych. IMGW prognozuje także ostrzeżenia na kolejny dzień. W niedzielę poza poranną gołoledzią zagrożeniem będzie także silny mróz.

W województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim prognozowane jest wydanie ostrzeżeń przed silnym mrozem. Jak czytamy w komunikacie IMGW, temperatura minimalna lokalnie na południu tych regionów może spaść do -15 stopni Celsjusza. Powieje też wiatr z prędkością od 10 km/h do 15 km/h.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na niedzielę

Co oznacza ostrzeżenie?

Alert pierwszego stopnia: Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.