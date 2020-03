Nocą przymrozki w niemal całym kraju. Ostrzeżenia IMGW

Pogoda na jutro: mroźna noc w całej Polsce. Nawet -8 stopni - 14-03-2020 Przed nami noc z ujemną temperaturą w całym kraju. Miejscami termometry pokażą tylko -8 stopni Celsjusza. W ciągu dnia będzie słonecznie, lokalnie może silniej powiać. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami niemal w całej Polsce.

Alarmy nie obowiązują tylko na terenie województwa śląskiego, w powiatach cieszyńskim i żywieckim oraz na terenie woj. małopolskiego w powiatach nowotarskim i tatrzańskim.

Gdzie będzie niebezpiecznie?

W województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim ostrzeżenia ważne będą do godziny 8 w niedzielę, a w pozostałych regionach (to jest w częściach woj. śląskiego i małopolskiego, a także w woj. podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, łódzkim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i podlaskim) do godz. 8 w poniedziałek.

Prognozuje się, że w nocy temperatura powietrza wyniesie do -8 stopni Celsjusza, zaś przy gruncie, do -10 stopni Celsjusza.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Jak powstaje ”szklanka” na drogach (Małgorzata Latos/PAP)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.