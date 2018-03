Prognoza pogody na dziś: kolejny śnieżny dzień na południu - 19-03-2018 W poniedziałek w południowej części kraju można spodziewać się zachmurzenia i opadów śniegu. Na północy z kolei prognozowana jest słoneczna pogoda. czytaj dalej

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w poniedziałkowy poranek, że w niedzielę z wychłodzenia zmarły trzy osoby. Łącznie od 1 listopada zmarło z tego powodu 78 osób.

Także minionej doby dwie osoby - na Mazowszu i na Śląsku - zmarły w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Od początku października 2017 roku odnotowano liczbę 65 zgonów po zatruciu czadem.

Służby apelują o wzmożoną czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone, między innymi osoby bezdomne i starsze. Przez całą dobę czynne są numery alarmowe: 112 i 997. Informacja szybko przekazana służbom może komuś uratować życie - przypominają.

Mroźna noc

Noc z niedzieli na poniedziałek w całej Polsce była bardzo mroźna. W Jeleniej Górze termometry pokazały -15 stopni Celsjusza. Niewiele cieplej było w Zakopanem i Białymstoku. W tych miejscach temperatura spadła do -12 stopni Celsjusza. W Suwałkach, Olsztynie, Chojnicach, Szczecinie było -11 st. C. Zimna noc i poranek dokuczyły także mieszkańcom Poznania (-10 st. C), Gdańska (-9 st. C), Wrocławia i Katowic (-8 st. C) oraz Warszawy (-7 st. C). W całym kraju wartości temperatury nie przekroczyły zera stopni.

Zimowy dzień

W poniedziałkowy poranek śnieg sypie na południu kraju. Nie są to jednak intensywne opady. Temperatura maksymalna w ciągu wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 5 st. C na Pomorzu. Powieje słabo i umiarkowanie z kierunku wschodniego. Jedynie na Pogórzu wiatr będzie dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 45 km/h. Może powodować tam zawieje i zamiecie śnieżne.

Komunikaty meteorologiczne IMGW

IMGW alarmuje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał komunikaty meteorologiczne dla dwóch regionów na południu Polski.

W województwie małopolskim i podkarpackim występują słabe opady śniegu, które będą się utrzymywały do końca dnia. Porywy wiatru miejscami osiągają tam prędkość do 30 kilometrów na godzinę.