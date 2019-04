Noce i poranki z przymrozkami. Obowiązują ostrzeżenia IMGW

Prognoza pogody na 16 dni: do Polski idzie ocieplenie. Będzie ponad 20 stopni - 14-04-2019 Tuż przed świętami zimne powietrze z północy ustąpi miejsca ciepłemu z południa. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

W ciągu najbliższej doby Polska będzie wpływem wyżu Katharina znad Skandynawii. Pozostaniemy w chłodnym i suchym powietrzu pochodzenia arktycznego, które napłynęło do nas z północnego wschodu.

W województwie warmińsko-mazurskim w nocy spodziewane są przymrozki. Synoptycy IMGW prognozują spadek temperatury do -3 stopni Celsjusza, przy gruncie do -6 st. C. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do poniedziałku do godziny 8. Alertem objęto powiaty: szczycieński, nidzicki, działdowski, nowomiejski, ostródzki, iławski, olsztyński, Olsztyn, elbląski, Elbląg, braniewski, bartoszycki i lidzbarski.

Ostrzeżeniami objęto też woj.: pomorskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie oraz lubelskie. Tam przy gruncie temperatura spadnie do -4 st. C. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 2 do 8 w poniedziałek.

Alerty wydano też w woj. łódzkim we wszystkich powiatach z wyjątkiem wieluńskiego, wieruszowskiego i sieradzkiego. Ostrzeżeniem objęto też kilka powiatów województwa wielkopolskiego: turecki, kolski, Konin, koniński, słupecki, gnieźnieński, wągrowiecki, chodzieski i pilski. W tych dwóch województwach temperatura może spaść przy gruncie do -4 st. C, a ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 2 do 8 w poniedziałek.

Przymrozki wystąpią też w woj. dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim (z wyłączeniem powiatu tatrzańskiego) oraz podkarpackim. W tych regionach temperatura spadnie przy gruncie do -4 st. C, a alert obowiązywać będzie od północy w poniedziałek do godziny 8 we wtorek.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.