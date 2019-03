Nocne przymrozki, poza tym pogodny czas z przelotnym deszczem

W najbliższych dniach będzie na ogół pogodnie, choć - jak przewiduje prognoza pogody na 5 dni - miejscami przelotnie popada deszcz. W nocy z wtorku na środę temperatura przy gruncie może spaść do -5 stopni Celsjusza.

We wtorek na Pomorzu, Mazurach i Suwalszczyźnie wystąpią zanikające przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodni.

W nocy z wtorku na środę wystąpią przymrozki - temperatura minimalna wyniesie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do zera stopni na Dolnym Śląsku, przy gruncie może spaść do -5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Pogodnie, do 14 stopni

Zapowiada się na ogół pogodna, a miejscami nawet słoneczna środa. Tylko na Pomorzu przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

W czwartek na Podkarpaciu spadnie przelotny deszcz. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Jeszcze trochę deszczu

Podobna pogoda czeka nas pod koniec tygodnia.

Piątek ma być pogodny, tylko na północy może przelotnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z zachodu.

W sobotę również przelotnie popada deszcz, tym razem na Podkarpaciu. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Termometry pokażą w najcieplejszej chwili dnia od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje ze zmieniających się z kierunków.

Prognoza pogody na piątek i sobotę