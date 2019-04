Nocne przymrozki. Żółte alerty IMGW

Prognoza pogody na Wielkanoc: ponad 20 stopni i burze - 19-04-2019 Święta upłyną na ogół pod znakiem słonecznej i przyjemnej aury. Będą jednak miejsca, gdzie pojawią się słabe opady deszczu i lokalne burze. Ciepło nadal będzie nas rozpieszczać i w Niedzielę Wielkanocną temperatura wzrośnie do 22 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Polska jest pod wpływem wyżu Katharina znad Danii, tylko na wschodzie kraju zaznaczy się wpływ mało aktywnego niżu znad Białorusi. Napłynie umiarkowanie chłodna i sucha masa powietrza kontynentalnego z północnego wschodu. To sprawi, ze noc będzie zimna.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami w województwach:

- pomorskim, w powiatach: lęborskim, słupskim, Słupsk, bytowskim, kościerskim, chojnickim, człuchowskim. Temperatura lokalnie może spaść do -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -4 st. C. Alerty obwiązują w godzinach 1-8 w sobotę;

- zachodniopomorskim, w powiatach: gryfińskim, myśliborskim, pyrzyckim, starogardzkim, choszczeńskim, wałeckim, drawskim, łobeskim, świdwińskim, szczecineckim. Temperatura lokalnie może spaść do -1 st. C, a przy gruncie do -4 st. C. Alerty obwiązują w godzinach 1-8 w sobotę;

- łódzkim, we wszystkich powiatach poza: wieluńskim, wieruszowskim, sieradzkim, łaskim, zduńskowolskim, sieradzkim, poddębickim, łęczyckim, kutnowskim. Temperatura może spaść lokalnie do -1 st. C, a przy gruncie do -3 st. C. Ostrzeżenia ważne będą w godzinach 3-7 w sobotę;

- dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, jeleniogórskim, Jelenia Góra. Synoptycy prognozują spadek temperatury lokalnie do -1 st. C, przy gruncie do -3 st. C. Alerty ważne będą w godzinach 4-7 w sobotę;

- małopolskim, we wszystkich powiatach poza: wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim, krakowskim, Kraków, wielickim, proszowickim, Tarnów, miechowskim, olkuskim. Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -2 st. C, a przy gruncie do -3 st. C. Alerty obowiązują w godzinach 1-7.30 w sobotę;

- podkarpackim, w powiatach: sanockim, krośnieńskim, jasielskim, brzozowskim, strzyżowskim, dębickim, ropczycko-sędziszowskim, rzeszowskim, łańcuckim, kolbuszowskim, mieleckim. Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -2 st. C, a przy gruncie do -3 st. C. Ostrzeżenia obowiązują w godzinach 1-7.30 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.