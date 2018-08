"Nudę" w pogodzie przerwą burze. Pojawią się lokalnie

Końcówka sierpnia z dobrą pogodą i wysoką temperaturą - 28-08-2018 Nad Polską przemieszcza się front, z którym związane są przelotne opady deszczu. Dociera do nas umiarkowane powietrze i na termometrach możemy zobaczyć od 20 do 24 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Do 28 stopni

W środę w całej Polsce będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Czwartek okaże się przeważnie pogodny, jednak w regionach zachodnich wystąpią przelotne opady deszczu. Na Górnym Śląsku wieczorem może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 28 st. C na Podkarpaciu. Południowo-wschodni, skręcający na północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Przeważnie pogodnie

W piątek na wschodzie Polski popada przelotny deszcz, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie możliwe są burze. Poza tym będzie pogodnie. Termometry wskażą od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Podczas burz może osiągnąć prędkość w porywach do 80 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Najcieplej na Podkarpaciu

W sobotę na wschodzie i południu kraju wystąpią przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie - burze. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Podczas burz rozpędzi się do 80 km/h.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Na niebie dużo słońca

Niedziela będzie pogodna w prawie całej Polsce. Tylko na Podkarpaciu może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C w centrum i na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.