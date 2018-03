Oblodzenia, a później śnieżyce i silny wiatr. Obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne

Weekend upłynie pod znakiem śniegu i mrozu - 14-03-2018 W środę już odczuwamy ochłodzenie, a miejscami pojawiły się opady śniegu. Jak informują synoptycy, od piątku do niedzieli spadnie nawet 50 centymetrów śniegu. Kierowcy, zachowajcie ostrożność, ponieważ na drogach będą trudne warunki. czytaj dalej

Ostrzeżenia przed oblodzeniem

Nad Polskę dotarła strefa chłodniejszego powietrza. W nocy ze środy na czwartek termometry w północnych i wschodnich województwach wskażą wartości niższe niż zero stopni Celsjusza. W połączeniu z prognozowanymi opadami deszczu i śniegu, na drogach i chodnikach mogą wystąpić oblodzenia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przestrzega przed tym sześć województw.

Województwo pomorskie

Na obszarze województwa temperatura minimalna wyniesie od -3 do -1 stopnia Celsjusza, przy gruncie zaś od -4 do -2 st. C. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 19 w środę do 10 w czwartek.

Województwo warmińsko-mazurskie

Prognozuje się tutaj spadek temperatury do wartości od -4 do -2 st. C, a przy gruncie od -5 do -3 st. C. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 21 w środę do 10 w czwartek.

Województwo podlaskie

Prognozowana dla obszaru temperatura minimalna wyniesie od -4 do 0 st. C, przy gruncie od -5 do -1 st. C. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 22 w środę do 10 w czwartek.

Województwo kujawsko-pomorskie

Na terenie województwa przewidywana minimalna temperatura powietrza wyniesie od -2 do 0 st. C, a przy gruncie do około -2 st. C. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 21 w środę do 10 w czwartek.

Województwo mazowieckie

Prognozuje się, że termometry wskażą tutaj minimalnie od -3 do 1 st. C, przy gruncie do -5 st. C. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 22 w środę do 9 rano w czwartek.

Województwo lubelskie - subregion północny

Spodziewana na terenie województwa temperatura minimalna wyniesie od -1 do 1 st. C. Przy gruncie spadnie do -3 st. C. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 22 w środę do 9 rano w czwartek.

Prognoza ostrzeżeń na następne dni

Niebezpieczeństwa związane z pogodą nie miną wraz z czwartkowym porankiem. IMGW prognozuje wydawanie kolejnych ostrzeżeń, co najmniej do niedzieli do godziny 7.30 rano. Groźne mają być opady śniegu - miejscami intensywne - oraz oblodzenia i silny wiatr.

Czwartek oraz noc z czwartku na piątek

W tym okresie na terenie sześciu województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego oraz kujawsko-pomorskiego temperatura ma spadać poniżej zera stopni. Na mokrych nawierzchniach chodników i dróg mogą powstać oblodzenia.

Piątek oraz noc z piątku na sobotę

W województwach zachodniopomorskim oraz pomorskim w tym czasie ma powiać silny wiatr. Na Pomorzu Zachodnim jego średnia prędkość może wynosić od 30 do 40 kilometrów na godzinę, zaś w porywach do 75 km/h. W województwie pomorskim wiatr będzie się rozpędzał średnio do 20-30 km/h, a w porywach do 70 km/h.

Na południu kraju niebezpieczne okażą się opady śniegu. W województwach: śląskim, świętokrzyskim i małopolskim ma padać z natężeniem umiarkowanym. Na Śląsku pokrywa śnieżna przyrośnie o 10 centymetrów (w górach o 14 cm), na Ziemi Świętokrzyskiej o 10 cm, a w Małopolsce o 8 cm (w górach o 14 cm).

Na terenie województwa opolskiego oraz dolnośląskiego popada intensywnie - spadnie tam do 5 cm śniegu, a w górach do 10 cm.

Sobota oraz noc z soboty na niedzielę

W tym okresie głównym zagrożeniem pogodowym ma być silny wiatr. W województwie zachodniopomorskim prognozowana średnia prędkość wiatru wyniesie 30-40 km/h, a w porywach do 75 km/h. Trochę słabsze podmuchy odnotujemy na południu kraju. Na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego powieje średnio od 25 do 35 km/h, a w porywach do 70 km/h.

Na Podkarpaciu mają również występować opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. Pokrywa śnieżna może w tym czasie przyrosnąć o 10 cm, a w górach o 14 cm.

Co oznacza ostrzeżenie?

Alert meteorologiczny pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

