Oblodzenia i intensywne opady śniegu. Alarmy w całej Polsce

Rośnie poziom wody w Bałtyku. Alarmy hydrologiczne w dwóch województwach - 27-12-2019 Na Zalewie Szczecińskim i na Bałtyku podnosi się poziom wody, a w nadchodzących godzinach możliwy jest jej wzrost powyżej stanów ostrzegawczych. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy hydrologiczne drugiego stopnia. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w całym kraju przewiduje warunki pogodowe sprzyjające zamarzaniu mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem bądź mokrego śniegu.

Oprócz tego niebezpieczeństwo mają stanowić także intensywne opady śniegu.

W Bałtyku podnosi się poziom wody. >>> OBOWIĄZUJĄ ALERTY HYDROLOGICZNE

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

OBLODZENIA

Synoptycy IMGW prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Według przewidywań temperatura minimalna powietrza wyniesie od -2 st. C do 0 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna gruntu -2 st. C.

Alerty przed oblodzeniami wydano we wszystkich województwach, z wyjątkiem powiatów gorzowskiego, Gorzów Wielkopolski, sulęcińskiego, słubickiego i krośnieńskiego w woj. lubuskim.

Prawie wszędzie ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 20 w piątek, jedynie w woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, mazowieckim i lubelskim zaczną obowiązywać od godz. 21, a w dolnośląskim i opolskim od 22. We wszystkich regionach ostrzeżenia wygasną o godzinie 8 w sobotę.

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

W części kraju zagrożeniem będą również intensywne opady śniegu. Synoptycy IMGW prognozują, że pokrywa śnieżna wzrośnie miejscami od 10 do 20 centymetrów. Alerty przed tym niebezpieczeństwem zostały wydane w województwach:

- podkarpackim, w powiatach bieszczadzkim, leskim i sanockim;

- małopolskim, w powiatach tatrzańskim, nowotarskim i suskim;

- śląskim, w powiatach żywieckim i cieszyńskim.

W woj. małopolskim i śląskim ostrzeżenia będą ważne do godz. 9 w sobotę, zaś w rejonie woj. podkarpackiego obowiązują do godz. 12 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.