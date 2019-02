Zima nie mówi ostatniego słowa. Wiry niżowe chcą zaciągnąć do nas mróz znad Arktyki - 20-02-2019 "Cieszymy się ciepłem, słońcem, temperatura w ostatnich dniach wzrosła do 16 stopni na południu kraju. Czy opony to już można zmieniać na letnie? Lepiej nie!" - napisała dla nas synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dróg i chodników.

Alert obowiązuje we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego oraz woj. podlaskiego z wyłączeniem powiatów sokólskiego, augustowskiego, sejneńskiego, Suwałk i suwalskiego. Jak prognozują synoptycy, temperatura minimalna nad ranem wyniesie około -8 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna gruntu około -9 st. C. Ostrzeżenia będą ważne od godziny 18 w czwartek do godziny 9 w piątek.

Ostrzeżenia wydano też w woj. lubelskim. W części północnej województwa będą obowiązywać od godziny 19 w czwartek do godziny 9 w piątek, a w południowej - od północy do godziny 10 w piątek.

Alertami przed oblodzeniami objęto też woj. mazowieckie. W części północnej województwa będą obowiązywać od godziny 19 w czwartek do godziny 9, a powiatach południowych od północy do 10 w piątek.

Przed śliską nawierzchnią IMGW ostrzega też w woj. kujawsko-pomorskim. Alerty zaczną obowiązywać o godzinie 21 w czwartek i wygasną o godzinie 9 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń na czwartek

W ciągu dnia ostrzeżeń może przybywać. W przeważającej części kraju aura może stwarzać zagrożenie. W województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim prognozuje się spadek temperatury poniżej zera stopni Celsjusza, powodujący zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna powietrza sięgnie od -5 st. C do 2 st. C, zaś przy gruncie od około -7 st. C do 2 st. C.

IMGW może też wydać alerty przed intensywnymi opadami śniegu w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim. W partiach szczytowych Karpat prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym powodujących przyrost pokrywy śnieżnej do 10 centymetrów.

Ostrzeżenia pojawią się między godziną 7.30 w czwartek a 7.30 w piątek

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na czwartek

Mocniej powieje

W piątek w województwie świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim prognozuje się wystąpienie silnego, północno-wschodniego wiatru o średniej prędkości od 30 do 40 kilometrów na godzinę.

Synoptycy IMGW planują też wydać ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim. W partiach szczytowych Karpat prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym powodujących przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm.

Alerty mogą pojawić się między 7.30 w piątek a 7.30 w sobotę.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na piątek

Ostrzeżenie pierwszego stopnia

Orientacyjna prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Według definicji IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna informacja o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.