Prognoza na 16 dni: mróz wycofuje się z Polski - 27-01-2019 Rosyjski mróz powoli ustępuje miejsca idącej od Atlantyku odwilży. czytaj dalej

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

OBLODZENIE

To będzie kolejny niebezpieczny wieczór. W wielu województwach obowiązują ostrzeżenia przed marznącymi opadami deszczu i oblodzeniami. Trudne warunki będą utrzymywać się przez całą noc, aż do wtorkowego poranka.

Ostrzeżenia meteorologiczne przed oblodzeniem obowiązują w województwach:

- mazowieckim, z wyłączeniem powiatów: ostrołęckiego, Ostrołęki, ostrowskiego, sokołowskiego, i łosickiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 16 w poniedziałek do godziny 8 we wtorek;

- lubelskim, na terenie całego województwa. Alerty obowiązywać będą od godziny 16 w poniedziałek do godziny 8 we wtorek;

- opolskim, na terenie całego województwa. Alerty będą ważne od godziny 18 w poniedziałek do godziny 8 we wtorek;

- pomorskim, na terenie całego województwa. Ostrzeżenia będą ważne od godziny 23 w poniedziałek do godziny 8 we wtorek;

- kujawsko-pomorskim, na terenie całego województwa. Alerty będą ważne do godziny 23 w poniedziałek do godziny 8 we wtorek;

30 metrów lodowej ściany. Alpiniści wspinają się w Kielcach - 28-01-2019 W Tatry mają za daleko, ale to nie przeszkodziło alpinistom w lodowej wspinaczce. Na kieleckiej Kadzielni powstały dwa lodospady. czytaj dalej

, na obszarze całego województwa. Ostrzeżenia będą ważne od godziny 23 w poniedziałek do godziny 8 we wtorek;

- warmińsko-mazurskim, z wyjątkiem powiatów kętrzyńskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, oleckiego, giżyckiego, mrągowskiego, piskiego i ełckiego. Alerty będą ważne od godziny 23 w poniedziałek i wygasną o godzinie 8 we wtorek.

Alerty obowiązują też we wszystkich powiatach woj. małopolskiego i podkarpackiego i będą ważne od godziny 21 w poniedziałek do godziny 7.30 we wtorek.

OPADY MARZNĄCE

Oprócz możliwości wystąpienia oblodzeń, IMGW ostrzega też przed opadami marzącymi. Alerty obowiązują w województwach:

- warmińsko-mazurskim, w powiatach elbląskim, Elbląg, iławskim i nowomiejskim. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 18 do godziny 23;

- lubelskim, w powiatach bialskim, Biała Podlaska, włodawskim, chełmski, Chełm, tomaszowskim. Alert obowiązuje od godziny 18 do północy we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".