Przed nami wiele deszczowych chwil. Na termometrach nawet 10 stopni - 05-02-2019 Nadchodzące dni okażą się pochmurne, ale dość ciepłe - termometry pokażą do 10 stopni Celsjusza. Miejscami może być wietrznie. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się w obszarze podwyższonego ciśnienia, związanym z wyżem znad Austrii. Regiony północne i północno-wschodnie pozostaną pod wpływem układów niskiego ciśnienia znad Zatoki Fińskiej i Północnego Atlantyku.

Prognoza zagrożeń na środę

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może wydać na środę ostrzeżenia przed niebezpiecznymi opadami marznącymi i oblodzeniami na północy kraju. Prognoza dotyczy województw:

- pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, gdzie w nocy prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujących gołoledź;

- warmińsko-mazurskiego, gdzie lokalnie na zachodzie wystąpią przejściowo słabe opady marznące: deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu, powodujące gołoledź. W centrum i na wschodzie województwa prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej zera stopni Celsjusza, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna powietrza sięgnie od -2 st. C do -1 st. C, a przy gruncie od -4 st. C do -2 st. C;

- podlaskiego, gdzie temperatura powietrza spadnie poniżej 0 st. C i spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna powietrza wyniesie od -2 st. C do -1 st. C, zaś przy gruncie od -4 st. C do -2 st. C.

Ostrzeżenia mogą pojawić się między godziną 7.30 w środę a 7.30 w czwartek.

Prognoza zagrożeń na środę (IMGW)

Ślisko w czwartek

Opady marznące mogą pojawić się również w czwartek. Śliskich dróg i chodników powinni spodziewać się mieszkańcy województw:

- dolnośląskiego, gdzie w nocy na południu możliwe są słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź;

- opolskiego i mazowieckiego, gdzie słabe opady marznącego deszczu powodującego gołoledź pojawią się w nocy;

- łódzkiego, gdzie w nocy prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź.

Ostrzeżenia mogą pojawić się między godziną 7.30 w czwartek a 7.30 w piątek.

Prognoza zagrożeń na czwartek (IMGW)

Niebezpiecznie na wschodzie

Piątek może okazać się niebezpieczny dla mieszkańców wschodu i północnego wschodu. Alerty przed opadami marznącymi mogą pojawić się w województwach:

- lubelskim i mazowieckim, gdzie prognozuje się wystąpienie początkowo słabych opadów marznącego deszczu powodującego gołoledź;

- podlaskim i warmińsko-mazurskim, gdzie prognozuje się wystąpienie przejściowo słabych opadów marznącego deszczu ze śniegiem lub deszczu, poprzedzonych opadami mokrego śniegu, powodujących gołoledź.

Ostrzeżenia będą wydane między 7.30 w piątek a 7.30 w sobotę.

Prognoza zagrożeń na piątek (IMGW)