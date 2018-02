Oblodzenia i opady marznące. Uwaga na pogodę na początku tygodnia

Prognoza na 16 dni: mroźny wyż na chwilę zapomni o Polsce - 11-02-2018 Mróz na razie będzie słabnąć, ale wkrótce wróci z nową siłą. czytaj dalej

Ślisko na południu

W poniedziałek i we wtorek na południu kraju mogą wystąpić słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W połączeniu z temperaturą oscylującą w okolicy zera stopni Celsjusza, a w nocy spadającą poniżej tej wartości, na drogach i chodnikach miejscami niewykluczone są oblodzenia.

IMGW prognozuje wydanie ostrzeżeń meteorologicznych przed tym zjawiskiem dla czterech województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.

Na tym obszarze nocami temperatura ma przyjmować wartości ujemne - od -3 do -1 st. C, a przy gruncie od -3 do -5 st. C. taka sytuacja może się utrzymywać do środy do godziny 7.30.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Miejscami marznący deszcz

W poniedziałek pogoda może być niebezpieczna również na terenie województwa łódzkiego. Tam miałyby wystąpić opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. IMGW prognozuje wydanie ostrzeżenia przed tym zjawiskiem.