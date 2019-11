Oblodzenia, intensywny deszcz, śnieg i silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW

Silny wiatr, ulewy, śnieżyce. Gwałtowna pogoda na południu Europy - 13-11-2019 Na południu Europy panuje niebezpieczna aura. W Chorwacji padał ulewny deszcz i wiał silny wiatr. W Słowenii, Austrii i północnych regionach Włoch zrobiło się zimowo. Miejscami nie ma prądu, a na drogach występują utrudnienia. czytaj dalej

Ostrzeżenia meteorologiczne

OBLODZENIA

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z silnym wiatrem wysłało w środę przed południem alert RCB do osób przebywających na terenie powiatu tatrzańskiego (województwo małopolskie).

W województwie dolnośląskim w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, jaworskim, złotoryjskim, kamiennogórskim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, lwóweckim oraz lubańskim wydano alarmy przed oblodzeniami.

Synoptycy IMGW miejscami prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od -3 do 0 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna gruntu od -4 st. C do -1 st. C.

Alert zacznie obowiązywać o godzinie 3 w nocy z środy na czwartek i wygaśnie o godzinie 8.

SILNY WIATR

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia przed silnymi porywami wiatru. W województwie małopolskim (w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim, Nowy Sącz i gorlickim) prognozuje się wystąpienie południowego wiatru o średniej prędkości wynoszącej od 35 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h.

Alarmy obowiązują do godziny 23 w środę.

Sprawdź, gdzie porywy będą najsilniejsze:

INTENSYWNE OPADY DESZCZU

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu wydano dla województw:

- dolnośląskiego, w powiatach: lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, złotoryjskim, jaworskim, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, świdnickim, średzkim, wrocławskim, Wrocław, oławskim, strzelińskim, dzierżoniowskim, ząbkowskim i kłodzkim.

- opolskiego, w powiatach: brzeskim, nyskim i prudnickim;

- małopolskiego, w powiecie tatrzańskim.

Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym od 30 do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenie w województwie małopolskim będzie ważne do godziny 10 w środę. W pozostałych regionach alarmy stracą ważność o godzinie 3 w czwartek.

OPADY ŚNIEGU

Ponadto dla województwa dolnośląskiego wydano alarmy pierwszego stopnia przed opadami śniegu. Obowiązują w powiatach: lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim i Jelenia Góra. W regionach powyżej 600 metrów prognozowane są opady śniegu od 5 do 10 centymetrów.

Ostrzeżenia będą ważne do godz. 3 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia hydrologiczne

W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych na rzece Białka (zlewnia górnego Dunajca) spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody, powyżej stanów ostrzegawczych, z możliwością przekroczenia stanów alarmowych.

Alarm wygaśnie w czwartek o godzinie 7.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewidywane są warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia?

Według definicji IMGW ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych.