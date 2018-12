Oblodzenia możliwe w większości kraju. W górach zagrożenie lawinowe

Prognoza pogody na dziś: pochmurny i śnieżny dzień - 12-12-2018 Czeka nas chłodny dzień. W całym kraju będzie pochmurno, może popadać śnieg. Termometry pokażą od 1 do 4 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Może być ślisko

Aura w środę i czwartek sprawi, że w kilku województwach może być niebezpiecznie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał orientacyjną prognozę zagrożeń.

Spadek temperatury powietrza poniżej zera stopni spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. IMGW przewiduje, że przed tym niebezpieczeństwem będzie w środę ostrzegał województwa:

- zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, łódzkie, dolnośląskie, opolskie - gdzie temperatura minimalna wyniesie od -3 st. C do 0 st. C, przy gruncie od -4 st. C do -2 st. C;

- śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie - gdzie w nocy temperatura minimalna od -4 st. C do -1 st. C, przy gruncie od -5 st. C do -2 st. C.

Prognoza zagrożeń IMGW na środę

Śliskie drogi i chodniki w czwartek

Również na czwartek prognozowany jest spadek temperatury poniżej zera stopni Celsjusza. Przyczyni się to do zamarzania mokrych nawierzchni dróg i chodników.

IMGW przewiduje, że przed tym niebezpieczeństwem będzie ostrzegał województwa:

- zachodniopomorskie, lubelskie - tam temperatura minimalna osiągnie wartość od -3 st. C do 0 st. C, a przy gruncie od -4 st. C do -2 st. C.;

- podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie - gdzie termometry pokażą minimalnie od -5 st. C do -3 st. C, a przy gruncie od -6 st. C do -4 st. C.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

Zagrożenie lawinowe

W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. TOPR informuje, że "pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Wyzwolenie lawiny na ogół jest możliwe tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach, w bardzo stromym lub ekstremalnym terenie. Możliwe jest samorzutne schodzenie lawin głównie w postaci zsuwów i małych lawin".

Na ogół występują dogodne warunki dla wędrówek. Szczególną ostrożność należy zachować na stokach ekstremalnych i bardzo stromych.

"Kluczowym problemem lawinowym są niestabilne depozyty śniegu naniesionego przez wiatr w trakcie opadów lub nawianego z istniejącej pokrywy" - czytamy w komunikacie lawinowym. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 20.

Groźnie też w Beskidach

Zagrożenie lawinowe pojawiło się na Babiej Górze w Beskidach. To efekt wielogodzinnych opadów śniegu. W ciągu ostatniej doby spadło go tam kilkanaście centymetrów. Ratownicy grupy beskidzkiej GOPR w środę rano ogłosili pierwszy stopień zagrożenia lawinami.

- Przy schronisku na Markowych Szczawinach w rejonie Babiej Góry spadło w ciągu ostatniej doby 15 centymetrów śniegu. Leży go tam już około 40 centymetrów. W wyższych partiach góry, w miejscach, gdzie śnieg się odkładał, jest go już nawet do jednego metra. W środę opady mają trwać nadal. Warunki turystyczne są trudne, szlaki są zasypane, nieprzetarte - powiedział ratownik dyżurny grupy beskidzkiej GOPR Maciej Stanisławski.

Aktualnie zagrożenie lawinowe jest jeszcze stosunkowo niewielkie. Występuje w miejscach zwiększonego odłożenia świeżego i przewianego śniegu. "Zagrożenie dotyczy głównie miejsc, gdzie depozyty śniegu odłożone są na podłożu trawiastym. Na większości obszaru pokrywa stabilizowana jest przez wystającą roślinność i kamienie" - podało GOPR.

Ratownicy dodali, że lawina przy pierwszym stopniu zagrożenia może zejść tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach w terenie ekstremalnie stromym.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?