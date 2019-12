Oblodzenia, śnieg, silny wiatr. Prognoza pogodowych zagrożeń IMGW

Trudne warunki w górach. W Tatrach obowiązuje lawinowa "trójka" - 28-12-2019 W górach panują bardzo trudne warunki. W Tatrach wydano lawinową "trójkę", a w Bieszczadach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy apelują o nie wychodzenie w wyższe partie gór. czytaj dalej

W sobotę synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej planują wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniami. Alerty mogą pojawić się w województwach:

W nocy z soboty na niedzielę prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej zera stopni Celsjusza i zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna ma wynieść od -4 do -2 st. C, przy gruncie od -6 do -4 st. C.

Na terenie woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego mogą obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

Prognoza zagrożeń na niedzielę

W niedzielę IMGW może ostrzegać przed marznącymi opadami deszczu i silnym wiatrem.

Alerty pierwszego stopnia mogą zostać wydane dla woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. W nocy prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

Silny wiatr może wiać w woj. pomorskim i kujawsko-pomorskim. Wieczorem prognozowany jest stopniowy wzrost prędkości wiatru osiągającego od 35 do 50 kilometrów na godzinę, nad morzem w porywach do 80 km/h, z kierunku południowo-zachodniego.

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Na poniedziałek synoptycy IMGW planują wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem i oblodzeniami.

Alerty przed silnym wiatrem mogą obowiązywać w woj. pomorskim. W ciągu dnia przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 50 kilometrów na godzinę, nad morzem w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Do wieczora wiatr ma powoli słabnąć.

Oblodzenia mogą pojawić się na terenie woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. W nocy z 30 na 31.12 prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C powodujący miejscami zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna może wynieść od -1 st. C do 0 st. C, przy gruncie od -2 do -1 st. C.

Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Według IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Zimowe zagrożenia (RCB)