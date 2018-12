Oblodzenia w dziewięciu województwach. IMGW ostrzega

Nawet metr śniegu w górach. W Tatrach i Karkonoszach mogą schodzić lawiny - 13-12-2018 W Tatrach, Karkonoszach i na Babiej Górze ogłoszono zagrożenie lawinowe. Warunki turystyczne są bardzo trudne, na szlakach leży ponad pół metra śniegu. W Karkonoszach w zaspach grubość pokrywy sięga nawet metra. Większość szlaków jest nieprzetarta. czytaj dalej

Od czwartkowego popołudnia do piątkowego poranka w wielu regionach Polski temperatura spadnie poniżej zera stopni Celsjusza. W połączeniu z opadami mokrego śniegu - miejscami deszczu ze śniegiem - mogą powstawać oblodzenia. Nawierzchnie dróg i chodników mogą zamarzać w dziewięciu województwach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia.

Obowiązuje też prognoza zagrożeń. Wynika z niej, że oblodzenia mogą nam towarzyszyć do końca tygodnia.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

Alerty pierwszego stopnia przed oblodzeniami wydano dla województw:

- pomorskiego (powiaty: wejherowski, pucki, Gdynia, Sopot, Gdańsk), w którym popada deszcz, deszcz ze śniegiem lub mokry śnieg. Przy minimalnej temperaturze powietrza i gruntu wynoszącej od -3 stopni Celsjusza do -1 st. C, mogą zamarzać drogi i chodniki. Alert będzie obowiązywał od godziny 19 w czwartek do 9 w piątek;

(poza powiatami: Ostrołęka, ostrołęckim, makowskim, przasnyskim, mławskim, ciechanowskim, płońskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock oraz gostynińskim) i, gdzie temperatura powietrza spadnie i gruntu może spaść do -3 stopni i popada mokry śnieg. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 10 w piątek;

- podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego (wyjąwszy powiaty górskie wszystkich pięciu) oraz świętokrzyskiego, gdzie wystąpią opady mokrego śniegu, a temperatura powietrza spadnie do -3 st. C, przy gruncie do -5 st. C. Alerty będą obowiązywały między godziną 16 w czwartek a godziną 10-11 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń na piątek

Ostrzeżenia przed oblodzeniami mogą zostać wydane również w piątek między godziną 7.30 a sobotą do 7.30 w województwach: pomorskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na piątek

Ślisko także w sobotę i niedzielę

Śliskie drogi i chodniki mogą być utrudnieniem także w weekend. Alerty pierwszego stopnia przed zjawiskiem mogą być wydane w sobotę i niedzielę w województwach: świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim oraz śląskim.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na sobotę i niedzielę

Czym jest prognoza zagrożeń?

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Definicja IMGW podaje, że gdy obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".



Zimowe zagrożenia (RCB)

Zgodnie z definicją IMGW jest to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.