W czwartek w przeważającej części kraju aura może stwarzać zagrożenie. W województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim prognozuje się spadek temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza, powodujący zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna powietrza sięgnie od -5 st. C do 2 st. C, zaś przy gruncie od około -7 st. C do 2 st. C.

Ostrzeżenia pojawią się między godziną 7.30 w czwartek a 7.30 w piątek

Prognoza zagrożeń na czwartek

Powieje mocniej

W piątek w województwie świętokrzyskim prognozuje się wystąpienie silnego, północno-wschodniego wiatru o średniej prędkości od 30 do 40 kilometrów na godzinę.

Alerty mogą pojawić się między 7.30 w piątek a 7.30 w sobotę.

Prognoza zagrożeń na piątek

Co oznacza ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Lawina w Szwajcarii. Nie żyje ratownik górski - 20-02-2019 Francuski ratownik górski zmarł w wyniku obrażeń odniesionych we wtorkowej lawinie w Crans-Montana w Szwajcarii. W środę policja podała, że poszukiwania zostały zakończone. czytaj dalej

Orientacyjna prognoza zagrożeń

Według definicji IMGW, alert meteorologiczny pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, należy śledzić komunikaty i rozwój sytuacji pogodowej.

Według definicji IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna informacja o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.