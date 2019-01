Oblodzenia, zawieje śnieżne i silny mróz. Prognoza zagrożeń pogodowych

Lada moment nastąpi duża zmiana pogody - 17-01-2019 To już ostatnie chwile, kiedy pogodą w Polsce rządzi deszczowo-śnieżny niż. Najbliższe dni upłyną pod znakiem słońca, ale też przejmującego chłodu. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby deszczowo-śnieżny niż, pod wpływem którego znajduje się Polska, odsunie się znad Bałtyku nad Rosję, a kraj dostanie się pod wpływ wyżu wędrującego znad Francji w stronę Niemiec i Polski. Wyż w sobotę znajdzie się nad Karpatami, tym samym pogoda w naszym rejonie Europy mocno się zmieni na stabilniejszą - słoneczną, ale dużo chłodniejszą.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega jednak przed potencjalnymi zagrożeniami. Wydał prognozę na najbliższe dni.

Prognoza zagrożeń na piątek i noc z piątku na sobotę

OBLODZENIA

Odcięcie od świata im niestraszne. "Zawsze jesteśmy przygotowani" - 17-01-2019 Lawina nie wie, że jesteś ekspertem. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś wyszedł ze schroniska i ryzykował życie - mówiła właścicielka schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. W tym roku obiekt był odcięty od świata przez kilka dni, a część turystów ewakuowano śmigłowcem. czytaj dalej

IMGW może wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniami. Temperatura spadnie poniżej zera stopni Celsjusza, co spowoduje zamarzanie dróg i chodników. Alerty mogą zostać wydane w województwach:

- pomorskim i kujawsko-pomorskim - termometry pokażą tam od -4 do 2 st. C. Przy gruncie do około -6 st. C;

- lubuskim, wielkopolskim i łódzkim - na termometrach zobaczymy od -2 do 0 st. C. Przy gruncie od -3 st. C do -1 st. C;

- warmińsko-mazurskim - temperatura będzie spadać od około 1 st. C przed południem w piątek do -6, -3 st. C w nocy;

- podlaskim - synoptycy IMGW prognozują spadek temperatury od około 1 st. C przed południem w piątek do -7, -5 st. C w nocy.

ZAWIEJE I ZAMIECIE ŚNIEŻNE

Alerty pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi mogą zostać wydane dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. IMGW prognozuje tam zawieje śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, w porywach do 60 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

SILNY MRÓZ

W województwach małopolskim i podkarpackim IMGW przestrzega przed silnym mrozem. W rejonach podgórskich w nocy z piątku na sobotę termometry pokażą minimalnie około -15 st. C.

Prognoza ostrzeżeń na piątek

Prognoza zagrożeń na niedzielę i noc z niedzieli na poniedziałek

Według prognozy zagrożeń IMGW alerty pierwszego stopnia przed silnym mrozem mogą zostać wydane również na niedzielę i noc z niedzieli na poniedziałek.

W województwach małopolskim i podkarpackim w niedzielę termometry pokażą około -5 stopni. W nocy w rejonach podgórskich temperatura minimalna wyniesie około -15 st. C.

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

Alerty hydrologiczne pierwszego stopnia

Na północy Polski obowiązują hydrologiczne ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. Na całym wybrzeżu nastąpi wzrost poziomów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Alerty pierwszego stopnia będą obowiązywały do godziny 15.00 w piątek.

Ostrzeżenia hydrologiczne

Czym są ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW, alert meteorologiczny pierwszego stopnia oznacza, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW "prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska".