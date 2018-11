Prognoza pogody na dziś: pochmurna sobota z przejaśnieniami - 17-11-2018 W sobotę rano mogą pojawić się mgły i zamglenia. W ciągu dnia chwilami będzie pogodnie, ale zimno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie siedem stopni Celsjusza. czytaj dalej

Sobota z oblodzeniem

W najbliższych dniach pogoda może stanowić dla nas zagrożenie. Synoptycy prognozują napływ zimnego i suchego powietrza do Polski za sprawą wyżu Burckhard. Mieszkańcy kilku regionów mogą zmagać się mgłą, intensywnymi opadami śniegu, a także marznącymi opadami, które mogą powodować gołoledź na drogach.

W sobotę mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed:

- silną mgłą w województwie zachodniopomorskim, która może ograniczyć widzialność do 100 metrów;

- marznącymi opadami w województwach mazowieckim, warmińsko-mazurskim, podlaskim. Prognozuje się tam wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki powodującej gołoledź;

- oblodzeniem w województwie podlaskim. Tam synoptycy zapowiadają wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki powodującej gołoledź. Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej zera stopni Celsjusza powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura w nocy wyniesie od -5 stopni Celsjusza do -2 st. C, a przy gruncie od -6 st. C do -3 st. C.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na sobotę

Śnieg w niedzielę

W niedzielę IMGW może wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed:

- intensywnymi opadami śniegu w województwie dolnośląskim. Nocą w górach i na obszarach podgórskich przewiduje się wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej do 6 centymetrów.

Ostrzeżenia mogą obowiązywać od godziny 7.30 w niedzielę do poniedziałkowego poranka.

- marznącymi opadami w województwie mazowieckim. W tych regionach może zostać wydany alert pierwszego stopnia obowiązujący od godziny 7.30 w niedzielę do poniedziałkowego poranka. Na północy województwa w drugiej połowie nocy przewiduje się wystąpienie słabych opadów i marznącej mżawki powodującej gołoledź.

Wideo Prognozowane opady w ciągu najbliższych dni| wideo bez dźwięku



Więcej śniegu



W poniedziałek w województwie dolnośląskim IMGW może przestrzegać przed intensywnymi opadami śniegu. W dzień w górach i na obszarach podgórskich przewiduje się wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej do 12 centymetrów. Ostrzeżenie może obowiązywać od godziny 7.30 w poniedziałek do wtorkowego poranka.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na niedzielę

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na ponniedziałek

Czym jest prognoza zagrożeń

Prognoza zagrożeń to "orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego".