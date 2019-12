Oblodzone i śliskie szlaki w Tatrach. Ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem

Ciepło, przez moment śnieżnie, i z porywami wiatru do 110 kilometrów na godzinę - 12-12-2019 Kolejne dni zapowiadają ciepłą jak na grudzień pogodę. Miejscami na termometrach zobaczymy maksymalnie do 10 stopni Celsjusza. Pojawią się lokalne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a górach - silniejszy wiatr. czytaj dalej

Na terenie województwa małopolskiego w powiecie tatrzańskim synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia o silnym wietrze. Jego średnia prędkość wyniesie od 25 do 35 kilometrów na godzinę, a w porywach do 80 km/h. Wiać będzie z południa.

Alert będzie obowiązywał do godziny 19 w piątek.

Groźnie w górach

W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Jak przekazał w komunikacie Tatrzański Park Narodowy, w Tatrach panują niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. Na szlakach leży śnieg, pod którym w wielu miejscach występują oblodzenia. Szlaki w niższych partiach, w tym dojściowe do schronisk, również są oblodzone i bardzo śliskie. TPN zaznacza także, że w tej części Tatr raki i kijki mogą okazać się bardzo przydatne.

W wyższych partiach niezbędny jest sprzęt zimowy oraz umiejętność posługiwania się tym sprzętem. W partiach graniowych i szczytowych wieje silny, porywisty wiatr. Według TPN padający śnieg i wiatr mogą powodować zawieje i zamiecie śnieżne, które ograniczają widzialność w terenie.

Jak zabezpieczyć się przed wyjściem w góry? TPN zaleca, by koniecznie sprawdzić prognozę pogody. Trasę wycieczki w góry należy dostosować do aktualnie panujących warunków, swoich możliwości i doświadczenia, a wycieczkę zaplanować tak, by wrócić przed zmrokiem.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.