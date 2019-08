Ochłodzenie będzie drastyczne

Coraz więcej regionów z alertami. Groźne burze z gradem i upały - 30-08-2019 Piątek wielu regionach Polski jest burzowy i upalny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego i drugiego stopnia. Uwaga: w burzach miejscami może spaść nawet do 60 litrów wody na metr kwadratowy. czytaj dalej

Nadal upał

W sobotę będzie słonecznie, tylko w Karpatach możliwe są lokalne burze. Spodziewamy się od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 33 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr, słaby i umiarkowany, w porywach burzowych osiągnie prędkość do 80 kilometrów na godzinę, powieje z południowego wschodu.

W niedzielę na zachodzie Polski pojawią się przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Poza tym będzie słonecznie. Termometry wskażą od 28 st. C na Suwalszczyźnie do 33 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, w porywach burzowych powieje z prędkością do 90 km/h. Nadciągnie z południowego wschodu.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowana ilość opadów w ciągu kolejnych dni (Ventusky.com)

Ostatni up alny dzień

W poniedziałek tylko na Suwalszczyźnie będzie pogodnie. Poza tym wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 20 st. C na Pomorzu do 31 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, w porywach burzowych powieje z prędkością do 90 km/h, a jego podmuchy nadciągną z południowego wschodu.

Potencjalne burze w kolejnych dniach (Ventusky.com) Wideo

Drastyczne ochłodzenie

We wtorek w całym kraju odnotujemy przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, nadciągnie z północy.

W środę tylko na Podkarpaciu przewidywane są przelotne opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura sięgnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z kierunków zmiennych.