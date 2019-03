Ochłodzenie i przelotne opady. Po "gorącej" niedzieli zostaną tylko wspomnienia

Niż Igor skieruje do nas ciepłe powietrze - 17-03-2019 Polska jest po wpływem niżu Igor znad południowej Norwegii. czytaj dalej

Przelotnie popada

W ciągu najbliższej doby pogodą w Polsce rządzić będzie niż Igor znad środkowego Bałtyku. Za jego sprawą napłynie chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie z północnego zachodu, wypierając na wschód ciepło. Niestety, porywisty wiatr będzie wzmagał termiczne odczucie chłodu.

Po bardzo ciepłej niedzieli możemy spodziewać się ochłodzenia. W poniedziałek termometry pokażą maksymalnie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11 stopni na Dolnym Śląsku. Dodatkowo na wschodzie, Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim prognozowane są przelotne opady deszczu do 1-3 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Powieje jednak umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu, który w porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Wtorek zapowiada się pogodnie jedynie na południu kraju. W innych regionach przelotnie popada deszcz, a na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 stopni na Podkarpaciu. Wiać będzie słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Pogodny ostatni dzień zimy

Równonoc wiosenna, czyli moment rozpoczęcia astronomicznej wiosny, wypada w tym roku w środę o godzinie 22.58. Zdaniem synoptyków ten dzień będzie pogodny w całym kraju. Termometry pokażą od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 stopni na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Prognoza pogody na wtorek i środę

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Pierwszy dzień wiosny

Znowu mocniej powieje

W pierwszy dzień wiosny kalendarzowej, czyli w czwartek, nadal będzie pogodnie w większości kraju. Jedynie na Suwalszczyźnie pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 stopni na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Pogoda zmieni się w piątek. W niemal całej Polsce pojawią się przelotne opady deszczu. Tylko mieszkańcy Dolnego Śląska będą cieszyć się pogodną aurą. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 stopni na Dolnym Śląsku. Prognozowany jest umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

