Ochłodzenie jest chwilowe. Nadciągają upały i przeważnie słoneczna aura

Burzowe południe

Czwartek będzie bezchmurny lub z małym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

W piątek w większości kraju będzie słonecznie. Jedynie na południu wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Miejscami ponad 30 stopni

Sobota okaże się pogodna tylko na Suwalszczyźnie i Podlasiu. W pozostałych regionach popada przelotny deszcz i zagrzmi. Burzom może towarzyszyć grad. Termometry wskażą maksymalnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Podczas burz może się rozpędzić w porywach do 90 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Przeważnie słonecznie

Niedziela na południu kraju będzie deszczowa i burzowa. Wyładowaniom może towarzyszyć grad. nad pozostałą częścią Polski zaświeci słońce. Temperatura wyniesie maksymalnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ze wschodu. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 km/h.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Minimalnie 27 stopni

Nowy tydzień na zachodzie i południu kraju rozpocznie się przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, lokalnie z gradem. W pozostałych regionach będzie słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Podczas burz może powiać z prędkością do 90 km/h.