Ochłodzenie tuż-tuż. Uwaga na burze

Środa będzie pogodna tylko na obszarach położonych na wschód od linii Wisły i Wieprza. W pozostałych regionach przelotnie popada deszcz, pojawią się też burze - lokalnie z gradem. Na południu kraju istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia trąb powietrznych. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Kaszubach do 27 st. C i na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, północny, w porywach burzowych rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższej doby (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Niewiele pogodnych miejsc

Na wschodzie Polski zapowiada się pogodny czwartek. Poza tym przelotnie popada deszcz, a na Pomorzu Zachodnim pojawią się burze. Na termometrach zobaczymy od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, wschodni, w porywach burzowych powieje do 80 km/h.

Na piątek synoptycy prognozują przelotne opady deszczu, na północy kraju ponadto zagrzmi. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na południu. Powieje słaby i umiarkowany północno-zachodni i zachodni wiatr. W porywach burzowych rozpędzi się do 80 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Opady deszczu w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Weekend z przelotnym deszczem

W sobotę pogodna aura będzie jedynie na Pomorzu. W pozostałej części kraju przelotnie popada deszcz, a na południu mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, północny, w porywach burzowych osiągnie prędkość do 80 km/h.

W niedzielę pogoda dopisze tylko na Suwalszczyźnie. Poza tym wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z północnego zachodu.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę