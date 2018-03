Ocieplenie zbliża się dużymi krokami. Resztki mrozu znikną po weekendzie

Mróz powoli odpuszcza. Do Polski popłynie cieplejsze powietrze, temperatura zacznie stopniowo rosnąć. W pierwszych dniach nowego tygodnia będzie już od 3 do 6 stopni.

Po kilku dniach dużych mrozów w Polsce na horyzoncie widać ocieplenie. Z dnia na dzień będzie się robiło cieplej, a po weekendzie już wszędzie można się spodziewać dodatnich temperatur.

W piątek w Małopolsce, na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie popada słaby, przelotny śnieg. W pozostałych regionach na ogół będzie pogodnie. Termometry pokażą od -10 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do -3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 996 hPa.

Wideo Prognoza temperatury na pięć dni (ventusky.com)

Dość pogodny weekend

W sobotę na wschodzie spadnie słaby śnieg. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od -8 st. C na Podkarpaciu do -2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków wschodnich.

Niedziela na ogół będzie słoneczna. Temperatura osiągnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się.

Pogoda w sobotę i niedzielę

Cieplejszy początek tygodnia

W poniedziałek będzie pogodnie. Termometry pokażą od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

We wtorek spodziewane jest zachmurzenie zmienne, umiarkowane i duże. Na północy i w centrum popada śnieg i deszcz ze śniegiem, więc tam może być ślisko. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, z południa.