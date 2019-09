Dziwne, nietypowe zjawiska pogodowe - 23-09-2019 Pogoda potrafi zaskoczyć. Kiedy złapie nas deszcz, gdy nie mamy ze sobą parasola, przeziębienie jest najgorszym, co może nas spotkać. Gorzej, gdy jesteśmy w polu rażenia burzy z gradem lub porywistego wiatru. Wtedy musimy zatroszczyć się o siebie, w drugiej kolejności o dobytek, który powinniśmy mieć na taką okoliczność ubezpieczony. czytaj dalej

Silniejsze opady

We wtorek po południu mieszkańcy zachodnich regionów kraju spodziewać się mogą opadów deszczu i mżawki, maksymalnie do 1-5 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych częściach kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Podkarpaciu. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Środa w większości kraju przyniesie dość intensywne opady deszczu rzędu 5-15 l/mkw. Jedynie na północnym wschodzie będzie pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z południa i południowego wschodu.



Czwartek zapowiada się pogodnie jedynie na zachodnie kraju. W innych regionach wystąpią przelotne opady deszczu o sumie do 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje, ze zmiennych kierunków, wiatr słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Prognozowane opady w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com)

Do 21 stopni

W piątek na zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu, maksymalnie do 1-5 l/mkw. Poza tym będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.Początek weekendu przyniesie dość intensywne, choć przelotne opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie - w porywach może osiągać do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na piątek i sobotę