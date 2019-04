Od burz po przelotny deszcz ze śniegiem. Prognoza pogody na majówkę

Prognoza pogody na 16 dni: czeka nas lodowaty koniec majówki - 28-04-2019 W czasie długiego weekendu nie możemy liczyć na bardzo ciepłą pogodę, a jego końcówka będzie wręcz zimna. czytaj dalej

W środę 1 maja zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na zachodzie, południu i w centrum kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na południu i Wybrzeżu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na północnym zachodzie. Wiatr, wiejący z kierunków północnych, będzie słaby i umiarkowany.

W czwartek 2 maja zachmurzenie, znów umiarkowane i duże, obejmie swoim zasięgiem już niemalże cały kraj. Popada wszędzie poza północnym zachodem kraju. Suma opadów wyniesie do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 17 st. C na Podkarpaciu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, zachodni, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.

Zimowe opady

W sobotę 4 maja prognozujemy zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami. Chwilami będzie padać z natężeniem 10-20 l/mkw. Na Pomorzu możliwy jest przelotny deszcz ze śniegiem. Słupki rtęci podskoczą do 10 st. C na Wybrzeżu, 13 st. C w centrum kraju i 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, północny i zachodni, będzie na ogół słaby i umiarkowany, tylko okresami dość silny.

Na niedzielę 5 maja zapowiadane jest zachmurzenie duże z przejaśnieniami i okresowymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C w centrum kraju i na Pomorzu. Północno-zachodni powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach osiągając do 60 km/h.