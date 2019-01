Od niedzieli mocne ochłodzenie

Aura będzie niebezpieczna. Wydano alerty drugiego i pierwszego stopnia - 04-01-2019 W wielu regionach mogą wystąpić intensywne opady śniegu. Miejscami może spaść do 40 centymetrów śniegu. Niebezpieczne mogą być również opady marznące. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega. czytaj dalej

Polska będzie pod wpływem bardzo aktywnego niżu z centrum przemieszczającym się znad Łotwy w stronę Białorusi. Nad krajem przemieszczą się z północnego zachodu na południe fronty atmosferyczne związane z niżem. Z zachodu napłynie ciepłe i bardzo wilgotne powietrze polarno-morskie, za którym w sobotę po południu zacznie napływać zimne powietrze pochodzenia arktycznego.

W sobotę w całym kraju niebo będzie spowite chmurami. Przejaśnienia wystąpią jedynie na Pomorzu. Na wschodzie i południu popada śnieg. Opady nie będą większe niż 10 centymetrów, a w górach dojdą do 20 cm. Na pozostałym obszarze Polski możemy spodziewać się deszczu ze śniegiem do 10 litrów na metr kwadratowy. Stopniowo będą zmieniać się w śnieg, którego spadnie maksymalnie do 3 cm. Opady sprawią, że będzie ślisko i mogą stanowić duże utrudnienie komunikacyjne. Temperatura maksymalna sięgnie od 0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 3 st. C w centrum, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Z kierunku północno-zachodniego powieje umiarkowany i dość silny wiatr, którego porywy rozpędzą się do 50 kilometrów na godzinę, a w górach do 80 km/h.

Niedziela zapowiada się pochmurno dla mieszkańców wschodu, południa i centrum Polski. Okresami pojawią się też opady śniegu, maksymalnie do 3 cm. W pozostałych regionach wystąpią większe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5 st. C na krańcach wschodnich, przez -3 st. C w centrum, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słabo i umiarkowanie powieje z północy.

Na północnym i południowym wschodzie Polski nowy tydzień rozpocznie się od zachmurzonego nieba i niewielkich opadów śniegu - do około 3 cm. Dla reszty regionów poniedziałek okaże się pogodny. Termometry pokażą maksymalnie od -6 st. C na wschodzie, przez -4 st. C w centrum, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje z zachodu, słabo i umiarkowanie.

Powrót silnego wiatru

We wtorek na zachodzie i Pomorzu pojawi się duże zachmurzenie i opady śniegu z deszczem, maksymalnie do 5 l/mkw. Mieszkańcy Podlasia mogą spodziewać się pochmurnej aury z niewielkimi opadami śniegu - do 1 cm. Na pozostałych obszarach wystąpią większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna sięgnie od -4 st. C na Podkarpaciu, przez -1 w centrum, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach może osiągać do 50-70 km/h.

W środę na niebie będzie dużo chmur. Okresami popada deszcz ze śniegiem, opady nie przekroczą 5 l/mkw. Na wschodzie kraju poprószy śnieg, ale spadnie go nie więcej niż do 3 cm. Może być ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na wschodzie, przez 1 st. C w centrum, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. W porywach może osiągać prędkość do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę