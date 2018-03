Nad Polską zetkną się dwie masy powietrza - 12-03-2018 W ciągu następnej doby Polska będzie pod wpływem niżu znad Bałtyku. czytaj dalej

We wtorek na zachodzie i północy Polski spodziewane są opady deszczu. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. W dzień termometry wskażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni wiatr, którego porywy mogą osiągnąć do 50 km/h. W górach prognozowane są zjawiska fenowe. (Wiatr fenowy charakteryzuje się tym, że jego powiewy są ciepłe i suche. Spływa on po stokach górskich do dolin. W Tatrach nazywamy go halnym.)W środę czekają nas niemal wszędzie przelotne opady deszczu, a na północy - deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą w dzień od 4 st. C na Mazurach i Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z północnego-zachodu.

Znów przydadzą się parasole

W czwartek na wschodzie prognozowane są przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie - deszczu ze śniegiem. W pozostałych regionach ma być pogodnie. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu.Piątek przyniesie opady deszczu na południu kraju. Mieszkańcy reszty Polski mogą liczyć na pogodne niebo. W ciągu dnia na termometrach pojawi się od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h.Pierwszy dzień weekendu zapowiada się pogodnie jedynie na północy Polski.W pozostałych regionach mogą wystąpić opady śniegu. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Pomorzu. Podmuchy wschodniego wiatru osiągną w porywach do 70 km/h, może on przyczynić się do powstania zawiei i zamieci śnieżnych.

"Uderzenie zimy"

- Codziennie będziemy odejmować po kilka stopni - uprzedza prezenter TVN Meteo Tomasz Wasilewski. Dodaje, że od piątku zacznie się gwałtowne, nagłe i szybkie ochłodzenie. - Takie ekspresowe - tłumaczy. - Na nadchodzący weekend szykuje się uderzenie zimy i mrozu z Rosji - dodaje. Informuje, że nocami temperatura może wtedy wynieść -10 stopni Celsjusza, albo nawet mniej.

