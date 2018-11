"Odczujemy dużo zimniejsze powietrze". Pod koniec tygodnia cztery stopnie

Prognoza pogody na 16 dni: w końcu przyjdzie duże ochłodzenie - 11-11-2018 Za tydzień do Polski zacznie napływać zdecydowanie zimniejsze powietrze z północy. czytaj dalej

Z każdym kolejnym dniem temperatura będzie spadać, jednak największego ochłodzenia spodziewamy się od weekendu.

- To nie będzie jakiś radykalny spadek temperatury, ale odczujemy dużo zimniejsze powietrze - tłumaczył w "Faktach po południu" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. - W przyszłym tygodniu może być tak, że czasami nawet w dzień temperatura będzie lekko ujemna na wschodzie Polski. A noce będą po prostu mroźne - dodał.

Wasilewski mówił, że codziennie będzie nam ubywał jeden czy dwa stopnie Celsjusza, co "nie wygląda jakoś niepokojąco". - Jak tak zsumujemy kilka dni to wyjdzie nagle, że od dziś do przyszłego tygodnia miejscami ubędzie nam nawet 10 stopni, więc to ochłodzenie będzie odczuwalne - zaznaczył prezenter.

Przejaśnienia i rozpogodzenia

Środa będzie na ogół pochmurna, jednak możemy liczyć na przejaśnienia i rozpogodzenia. W regionach wschodnich wystąpią przelotne opady deszczu, stopniowo zanikające. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Pochmurne Podkarpacie

Czwartek okaże się pogodny w niemalże całym kraju. Jedynie na Podkarpaciu będzie pochmurno i popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr powieje słabo, ze zmiennych kierunków.

Na ogół słonecznie

Piątek będzie na ogół słoneczny. Termometry wskażą maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Maksymalnie 10 stopni

Sobota będzie pogodna w całej Polsce. Temperatura wyniesie maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje przeważnie słabo, okresami umiarkowanie, ze zmiennych kierunków.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Możliwy deszcz ze śniegiem

Zachmurzenie w niedzielę będzie zmienne. W regionach wschodnich wystąpią opady deszczu, a na Suwalszczyźnie też deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Podlasiu do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.