Okno pogodowe dla ratowników jest ograniczone. Temperatura odczuwalna poniżej -60 stopni

Akcja ratunkowa Tomasza Mackiewicza i Francuzki Elisabeth Revol, którzy utknęli pod Nanga Parbat, rozpocznie się w sobotę. Więcej przeczytasz tutaj.

Nanga Parbat to szczyt o wysokości 8126 metrów nad poziomem morza, położony w zachodniej części Himalajów, na obszarze Kaszmiru w północno-wschodnim Pakistanie.

Polak znajduje się na wysokości około 7200 m n.p.m., a Francuzka - 6700 m n.p.m.

"Jutro z samego rana wylatują dwa helikoptery z bazy pod K2. (Sprzęt + czwórka himalaistów: Adam Bielecki, Piotr Tomala, Jarek Botor i Marek Chmielarski). Helikoptery mają zabrać himalaistów pod ścianę Nanga Parbat, aby rozpoczęli akcję ratunkową" - poinformował serwis "Polski Himalaizm Zimowy 2016-2020 im. Artura Hajzera".

Aktualna pozycja Polaka / Guilhem Vellut/flickr (CC BY 2.0)



Zdjęcie satelitarne regionu z piątku (Pakistan Meteorological Department)



Pogoda w rejonie Nanga Parbat

Rejon znajduje się teraz pod wpływem potężnego wyżu, co jest typowe o tej porze roku. Generalnie sytuacja pogodowa jest obecnie dosyć dobra. Jednak wyż się odsunie, a wtedy warunki się pogorszą.

Temperatura w piątek wynosi na wysokości 7500 m n.p.m. pod szczytem Nanga Parbat -37 stopni Celsjusza. W nocy będzie to -38 st. C.

Według synoptyk TVN Meteo Arlety Unton-Pyziołek, temperatura może spaść nawet poniżej -40 st. C. Niestety, temperatura odczuwalna jest o wiele niższa. W piątek wynosi od -60 do -61 st. C, w nocy spadnie do -63 st. C.

Średnia prędkość wiatru wynosi od 60 do nawet 70 kilometrów na godzinę. Jak podała synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek, na tej wysokości nie występują już porywy wiatru, dlatego podaje się średnią prędkość wiatru.

Sytuacja baryczna na sobotni poranek (wetter3.de)

Prognoza na sobotę i niedzielę

W sobotę, gdy ma rozpocząć się akcja ratunkowa, warunki się pogorszą. Na szczęście, nie są przewidywane śnieżyce. Pojawią się jedynie niewielkie opady.

Temperatura wyniesie około -37 do -38 st. C. W nocy ma być -36 st. C. Temperatura odczuwalna w ciągu dnia osiągnie około -63 do -64 st. C.

Rano mogą się pojawić słabe opady śniegu, które utrudnią widzialność. Prędkość wiatru wzrośnie i wyniesie od 80 do nawet 95 km/h.

W niedzielę rano będzie -37 st. C, później w ciągu dnia i w nocy -36 st. C. Temperatura odczuwalna wyniesie do -62 st. C.

W ciągu dnia wystąpią słabe opady śniegu, które mocno ograniczą widzialność, a w nocy opady się nasilą, może spaść nawet do 11 cm.

Prędkość wiatru w ciągu dnia wzrośnie i wyniesie około 80 km/h.

Prognozowana temperatura o godz. 5 w sobotę (mountain-forecast.com)