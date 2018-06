Olbrzymia część kraju z ostrzeżeniami drugiego stopnia. Burze z gradem, trąby powietrzne

Prognoza pogody na dziś: "musimy poważnie ostrzec przed burzami" - 21-06-2018 W czwartek będzie upalnie. Na termometrach zobaczymy do 32 stopni na południu Polski. Pogoda będzie gwałtowna i niebezpieczna. czytaj dalej

W czwartek za sprawą niżu znad Skandynawii do Polski będzie napływać gorąca i niestabilna masa powietrza zwrotnikowego, w której mogą rozwinąć się burze, przeważnie z gradem. Na południowym zachodzie może powiać również silny wiatr. Uwaga: istnieje ryzyko, ze powstaną trąby powietrzne.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. Część to ostrzeżenia pierwszego stopnia, a część - drugiego w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu o sumie 10-25 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 100 kilometrów na godzinę. Miejscami pojawi się grad.

Alerty obejmują powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, ełcki, giżycki, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecki, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński, gołdapski, węgorzewski, Elbląg, Olsztyn.

Ostrzeżenia obowiązywać będą od godziny 15 do godz. 22.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Ostrzeżenia obejmują powiaty: nowodworski, malborski, sztumski, tczewski, starogardzki, kwidzyński.

Alerty obowiązywać będą od godz. 15 do godz. 20.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

IMGW prognozuje burze z opadami deszczu w wielkości 20-30 l/mkw. Towarzyszący wyładowaniom wiatr powieje do 95 km/h. Miejscami pojawi się grad.

Alerty obejmują wszystkie powiaty. Ostrzeżenia obowiązywać będą od godziny 15 do godz. 20.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu w wysokości 15-25 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 100 km/h. Lokalnie pojawi się grad.

Alerty obejmują powiaty: grajwski, moniecki, kolneński, łomżyński, Łomża, zambrowski, wysokomazowiecki, bielski, siemiatycki.

Ostrzeżenia obowiązywać będą dziś od godz. 18 do północy.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

W całym województwie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu o sumie 15-25 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami pojawi się grad.

Alerty obejmują wszystkie powiaty. Ostrzeżenia obowiązywać będą dzisiaj od godz. 18 do północy

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu w wysokości 15-30 l/mkw, lokalnie, w wyniku sumowania opadu za cały okres, do 50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami popada grad.

Alerty obejmują wszystkie powiaty. Ostrzeżenia obowiązują od czwartku godz. 16 do piątku godz. 1.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

IMGW prognozuje burze z opadami deszczu o sumie 25-40 l/mkw, lokalnie do 50 l/mkw. Towarzyszący wyładowaniom wiatr w porywach powieje do 100 km/h. Lokalnie pojawi się grad.

Ostrzeżenia obejmują wszystkie powiaty. Alerty obowiązują od czwartku godz. 14 do piątku godz. 4.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Ostrzeżenia obejmują wszystkie powiaty. Alerty obowiązują od godz. 16 do godz. 23.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami o sumie 25-40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami popada grad.

Ostrzeżenia obejmują wszystkie powiaty. Alerty obowiązują od czwartku godz. 17 do piątku godz. 7.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOSLKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu w wysokości 25-40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami popada grad.

Ostrzeżenia obejmują wszystkie powiaty. Alerty obowiązują od czwartku godz. 14 do piątku godz. 4.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKI

IMGW prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu w wielkości 25-40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami pojawi się grad.

Ostrzeżenia obejmują wszystkie powiaty. Alerty obowiązują od czwartku godz. 14 do piątku godz. 2.



WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Miejscami prognozuje się burze z opadami deszczu o sumie 15-30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Porywy wiatru do 80 km/h mogą występować również poza burzami, przy przechodzeniu chłodnego frontu atmosferycznego wieczorem i początkowo w nocy.

Ostrzeżenia obejmują wszystkie powiaty. Alerty obowiązywać będą dziś od godz. 14 do godz. 22.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Miejscami prognozuje się burze z opadami deszczu od 15-30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami możliwy grad. Porywy wiatru do 80 km/h mogą występować również poza burzami, przy przechodzeniu chłodnego frontu atmosferycznego późnym popołudniem i wieczorem.

Ostrzeżenia obejmują powiaty: milicki, oleśnicki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, Wrocław, oławski, strzeliński, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki, wałbrzyski, Wałbrzych, kamiennogórski, jaworski, średzki.

Alerty obowiązywać będą od czwartku godz. 14 do godz. 20.

Ostrzeżenia przed burzami

Wideo Potencjalne miejsce wystąpienia burz (Ventusky.com)

Ostrzeżeń pierwszego stopnia

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad. Alert obowiązuje dziś od godz. 13 do godz. 17.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 -30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 85 km/h. Miejscami możliwy grad. Alert obowiązuje dziś od godz. 14 do godz. 19.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami możliwy grad. Alert obowiązuje dziś od godz. 13 do godz. 18.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 do 25 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad. Alert obowiązuje w czwartek od godz. 18 do niedzieli godz. 2.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad. Alert obowiązywać będzie dzisiaj od godz. 12 do godz. 16.