Opady deszczu i tylko kilkanaście stopni Celsjusza

"Czwartek to raj w porównaniu z tym, co będzie w weekend" - 05-09-2019 Czwartek jest jeszcze ciepły w wielu regionach kraju. Niestety ta sytuacja zacznie się zmieniać, a weekend zapowiada się pochmurno i chłodno. Dlaczego? Na to pytanie we "Wstajesz i wiesz" odpowiedział Tomasz Wasilewski, prezenter pogody tvnmeteo.pl. czytaj dalej

Deszcz i ochłodzenie

Zapowiada się pogodny piątek, tylko na Podkarpaciu wystąpią zanikające opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, przeważnie zachodni.

Sobota upłynie pod znakiem opadów deszczu, miejscami intensywnych. Na zachodzie kraju będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z południa.

W niedzielę pogodnie będzie tylko na Dolnym Śląsku, w pozostałych regionach przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, przeważnie wschodni.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Temperatura w ciągu kolejnych pięciu dni (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Do 25 stopni

Na poniedziałek synoptycy prognozują opady deszczu, miejscami intensywne. Na wschodzie możliwe są burze. Termometry pokażą od 17 st. C na Pomorzu do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, przeważnie wschodni, w porywach burzowych rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę.

We wtorek na północy i wschodzie Polski wystąpią przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju zapowiada się pogodna aura. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany zachodni wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek