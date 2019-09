Opady, silny wiatr, chłód. Prognoza pogody na pięć dni

Prognoza pogody na dziś: okresowe opady, możliwe burze - 28-09-2019 Sobota w całym kraju upłynie pod znakiem okresowych opadów deszczu. Miejscami niewykluczone są burze. Termometry pokażą maksymalnie 20 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Silniejszy wiatr

Niedziela zapowiada się przeważnie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Wiatr okresami okaże się silniejszy. Ciśnienie spadnie, w południe odnotujemy 995 hPa.

W poniedziałek będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr w porywach dochodzący do 50-70 km/h, a miejscami przekraczający 80 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

We wtorek synoptycy przewidują na północy kraju przelotny deszcz. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Wideo Opady deszczu w kolejnych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Przelotny deszcz

W środę możemy spodziewać się zmiennego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 14 st. C na Pomorzu do 21 st. C Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z zachodu.

Wideo Temperatura w ciągu godzin (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Do 15 stopni

W czwartek na północy pojawią się przelotne opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. W części północno-wschodniej kraju porywy wiatru mogą przekraczać 60 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek