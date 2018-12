Opady śniegu i silny mróz. Temperatura w górach może spaść do -20 stopni

Pogoda na 16 dni: najzimniej będzie przed świętami - 16-12-2018 W przedświątecznym tygodniu do Polski napłynie mroźne powietrze. czytaj dalej

Do Polski napływa zimne i wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura na południu kraju może spaść lokalnie nawet do -20 stopni Celsjusza. We wschodnich województwach kraju prognozowane są intensywne opady śniegu. Miejscami może go spaść kilkanaście centymetrów.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia i orientacyjną prognozę zagrożeń.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

Województwo warmińsko-mazurskie

W powiatach: węgorzewskim, gołdapskim, giżyckim, oleckim, piskim i ełckim prognozowane są opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. W okresie ważności ostrzeżenia może spaść od 8 do 12 centymetrów śniegu.

Alert będzie obowiązywał do godziny 22.

Województwo podlaskie

IMGW przewiduje, że na terenie całego województwa wystąpią opady śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. W czasie obowiązywania alertu pokrywa śnieżna przyrośnie o 8-14 cm.

Ostrzeżenie będzie ważne do północy.

Województwo mazowieckie

Na obszarze niemal całego województwa - wyjąwszy powiaty zachodnie - spodziewane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. W powiatach:

- ostrołęckim, Ostrołęce, ostrowskim, sokołowskim, łosickim, siedleckim, Siedlcach, węgrowskim i mińskim miejscami spadnie od 8 do 14 cm śniegu. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do godziny 21;

- makowskim, przasnyskim, ciechanowskim, pułtuskim, wyszkowskim, wołomińskim, legionowskim, nowodworskim, warszawskim zachodnim, Warszawie, pruszkowskim, grodziskim, piaseczyńskim i otwockim miejscami pokrywa śnieżna przyrośnie o 7-10 cm, w niektórych powiatach do 12 cm. Alert będzie obowiązywał do godz. 18;

- grójeckim, garwolińskim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radomiu, zwoleńskim i lipskim spadnie miejscami od 7 do 12 cm śniegu. Ostrzeżenie będzie ważne do godziny 17.

Województwo lubelskie

Na terenie całego województwa prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. W powiatach: łukowskim, radzyńskim, bialskim, Białej Podlaskiej, włodawskim, parczewskim spadnie od 8 do 14 cm śniegu. Alerty będą ważne do godziny 21.

W pozostałych powiatach pokrywa śnieżna przyrośnie o 7-12 cm. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 17.

SILNY MRÓZ

W województwie śląskim (w powiatach cieszyńskim i żywieckim) oraz w małopolskim (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański, nowosądecki, gorlicki) prognozuje się, że temperatura minimalna spadnie w nocy lokalnie do wartości od -20 do -17 stopni Celsjusza.

Alerty będą ważne od godziny 22 w niedzielę do 10 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Może być ślisko

IMGW wydał również orientacyjną prognozę zagrożeń na okres od poniedziałku od godziny 7.30 do wtorku do godziny 7.30.

W województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim we wtorek nad ranem prognozowane są opady marznącego deszczu, powodujące gołoledź. Podobnie może być w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim, gdzie w nocy w poniedziałku na wtorek spodziewane są marznące opady mżawki, powodujące gołoledź.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW, alert pierwszego stopnia oznacza, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW, "prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska".