Ostatnie chwile żaru i gwałtownych burz. Potem chłód i deszcz

Prognoza pogody na dziś: upał, nawet 33 stopnie - 31-08-2019 Zapowiada się pogodna i upalna sobota. Temperatura wzrośnie do 33 stopni Celsjusza. Lokalnie może zagrzmieć. czytaj dalej

Do 32 stopni

Niedziela na Pomorzu, Ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce przyniesie przelotny deszcz i burze, miejscami dość intensywne z opadem do 10-30 litrów na metr kwadratowy. Wiatr rozpędzi się w porywach do 70-90 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Poza tym zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 34 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, z południowego wschodu. Ciśnienie spadnie, w południe odnotujemy 999 hPa.

W poniedziałek pojawią się przelotne opady deszczu, a we wschodniej części kraju także burze, w czasie których spadnie do 10-30 litrów na metr kwadratowy. Powieje z prędkością 60-90 km/h. Możemy spodziewać się również opadów gradu. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Podkarpaciu. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Na ogół ciepło i pogodnie

Na wtorek synoptycy zapowiadają zachmurzenie małe i umiarkowane, a na południowym wschodzie Polski - słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków zmieniających się.

Środa zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Przelotny deszcz

W czwartek na zachodzie i południu Polski spodziewany jest przelotny deszcz. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Pomorzu do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiać ma słabo i umiarkowanie z zachodu.