Ostatnie dni lata. Dużo słońca i ciepła

Prognoza pogody na dziś: pogodny początek tygodnia - 17-09-2018 Początek tygodnia przyniesie nam dużo słońca, chociaż miejscami zobaczymy trochę więcej chmur. Na termometrach zobaczymy do 26 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Polska pozostanie pod wpływem rozległego wyżu znad Ukrainy, w ciepłej masie powietrza pochodzenia zwrotnikowego napływającego znad Hiszpanii i Maroka.

Wtorek zapowiada się słoneczny. Termometry wskażą od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 26 st. C w centrum kraju, aż do 29 st. C na Ziemi Lubuskiej. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Do 29 stopni

W środę będziemy mogli cieszyć się również słoneczną pogodą. Termometry pokażą od 26 st. C na wschodzie, przez 28 st. C w centrum kraju do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu.

Prognoza pogody na środę i czwartek

W czwartek prognozuje się zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu popada przelotny deszcz o sumie 5-20 litrów na metr kwadratowy. Na zachodzie, północy i w centrum kraju mogą pojawić się burze. Na termometrach zobaczymy od 26 st. C na północy, przez 27 st. C w centrum Polski do 28 st. C na Mazowszu. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, na Pomorzu i w porywach burzowych okaże się silny.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dniu (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Ciepło z przelotnym deszczem

Na zachodzie kraju i Pomorzu w piątek zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu rzędu 10-30 l/mkw. Mogą pojawić się też burze. Temperatura wyniesie od 25 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 27 st. C w centrum kraju do 28 st. C na południu. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h, na Pomorzu do 80 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

W sobotę wystąpi zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na Śląsku i Ziemi Lubuskiej będzie pogodnie. W pozostałej części kraju wystąpią opady deszczu o sumie 10-20 l/mkw., na północnym wschodzie kraju możliwe są burze. Termometry pokażą od 16 st. C na północy, przez 17 st. C w centrum kraju do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 60 km/h.