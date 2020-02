Ostatnie dni lutego z zimowymi opadami

Mycie rąk. WHO: powinno trwać tyle, ile dwukrotne odśpiewanie "Happy Birthday" - 26-02-2020 Prawidłowe mycie rąk trwa mniej więcej tyle, ile dwukrotne zaśpiewanie "Happy Birthday" - informuje Światowa Organizacja Zdrowia. - Apeluję do tego, abyśmy wykonywali to mycie rąk zgodnie z zasadami - mówiła na antenie TVN24 Maria Gańczak, epidemiolog z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. czytaj dalej

Pojawią się opady

W piątek tylko na północnym wschodzie kraju synoptycy prognozują pogodną aurę. W pozostałych regionach wystąpią opady deszczu ze śniegiem, a na południu śniegu. Na Pomorzu Zachodnim możliwe są lokalne burze. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Podkarpaciu do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.

Zapowiada się pogodna sobota. Tylko na Pomorzu Zachodnim przelotnie popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny, południowy wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach

Do 11 stopni

Przed nami pogodna niedziela na zachodzie kraju. W pozostałej części kraju przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, w porywach rozpędzi się do 50 km/h.

W poniedziałek przelotne opady deszczu pojawią się tylko na Pomorzu Zachodnim. W pozostałych regionach synoptycy prognozują pogodną aurę. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południa. W porywach osiągnie prędkość do 50 km/h.