Ostatnie dni majówki z deszczem i chłodem

Prognoza pogody na dziś: popada, lokalnie zagrzmi, do 17 stopni - 03-05-2019 W piątek w wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu i silniejsze porywy wiatru. Lokalnie wystąpią burze. Termometry pokażą maksymalnie 17 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Do 13 stopni

W sobotę na południowym wschodzie kraju synoptycy prognozują duże zachmurzenie i opady deszczu. Mieszkańcy zachodnich i północnych województw mogą spodziewać się zmiennego zachmurzenia i przelotnego deszczu. Przed południem możliwy jest także deszcz ze śniegiem, może być ślisko. Od Podlasia, przez Mazowsze, po Górny Śląsk będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 14 st. C na Podkarpaciu. Południowo-wschodni, skręcający na północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Niedziela w województwach zachodnich zapowiada się pogodnie. Poza tym popada deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr powieje z północnego zachodu.

Poniedziałek na Podlasiu okaże się pogodny. Poza tym pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 14 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

We wtorek będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

W środę na zachodzie Polski pojawią się opady deszczu. Poza tym będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 16 st. C na Podkarpaciu. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.

Prognoza pogody na wtorek i środę