Prognoza pogody na dziś: pełnia słońca i do 26 stopni - 29-08-2018 Aura przygotowała dla nas przyjemny dzień. W całym kraju będzie słonecznie. Termometry pokażą od 20 do 26 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Zagrzmi między innymi na Podhalu

W czwartek zachmurzenie okaże się zmienne. W zachodniej części kraju popada przelotny deszcz o sumie do 10 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie, zwłaszcza na krańcach południowych, możliwe są burze z deszczem do 20 l/mkw. Wiatr w porywach rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę. Temperatura wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej do 29 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z południowego wschodu, skręcający na zachodni.

W wielu regionach zapowiada się pogodny piątek. Jednak na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Podlasiu, Podkarpaciu i w Małopolsce prognozuje się słaby i przelotny deszcz. Na Podhalu mogą pojawić się burze. Termometry pokażą od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z zachodu.

W sobotę tylko na Pomorzu będzie pogodnie. W pozostałej części kraju popada deszcz i wystąpią burze, podczas których suma opadu wyniesie do 20 l/mkw. Towarzyszący wyładowaniom wiatr rozpędzi się do 80 km/h. Na termometrach zobaczymy od 18 st. C na Dolnym Śląsku do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z północnego wschodu.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dniu (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższych dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Pogodnie, miejscami popada deszcz

W niedzielę w centrum kraju i na wschodzie synoptycy prognozują deszcz. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 19 st. C na Dolnym Śląsku do 23 st. C na Podkarpaciu. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Zapowiada się pochmurny poniedziałek na południu Polski, tam też wystąpią opady deszczu. Na Podhalu prognozuje się burze. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Termometry pokażą od 24 st. C na Podkarpaciu do 30 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje ze wschodu.