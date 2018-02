Zastój w pogodzie. To nie do końca dobra wiadomość - 10-02-2018 W pogodzie zapanował meteorologiczny zastój: niskiej temperaturze towarzyszy - a właściwie: nie towarzyszy - całkowicie lub niemal całkowicie bezwietrzna pogoda. Co ciekawe, nawet ten rzadki w pogodzie spokój okazuje się podstępnie niebezpieczny. czytaj dalej

Pogodowy paradoks

Przed nami dwa możliwe scenariusze pogodowe, zauważa Tomasz Wasilewski. I zaznacza, że wykorzystał model GFS, który analizuje dane meteometryczne.

- Spójrzmy na dwa możliwe scenariusze dla Warszawy. Tutaj mamy wykres temperatury dla Warszawy na poziomie dwóch metrów nad gruntem, przy czym prognoza obejmuje okres od 12 do 26 lutego - tłumaczy.

Według przygotowanego modelu istnieją dwa możliwe scenariusze, przy czym jeden oznacza dość ciepły luty, drugi z kolei temperaturę spadającą na łeb i szyję.

- Ta zielona linia reprezentuje najbardziej prawdopodobny scenariusz - tłumaczy Wasilewski. - Spójrzmy: w nocy jest kilka stopni na minusie, ale w dzień temperatura jest dodatnia i z dnia na dzień jest coraz cieplej. Generalnie wszystko w okolicach zera - dodaje.

Wideo Dwa scenariusze pogodowe. Tomasz Wasilewski tłumaczy

Dwa scenariusze pogodowe. Model GFS

Scenariusz drugi: mróz, aż (nie)miło

Prognoza pogody na dziś: lokalnie biało, głównie dość pogodnie - 10-02-2018 Dziś lokalnie spadnie śnieg, a temperatura nie spadnie poniżej 2 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Prezenter zauważa jednak, że istnieje też alternatywa dla tego podnoszącego na duchu scenariusza. Czerwony wykres wyznaczają nieco niższe z początku wartości temperatury, które po 18 lutego gwałtownie pikują.

- Do pewnego momentu te modele są bardzo zgodne, a różnice minimalne, ale po 19 lutego sytuacja gwałtownie się zmienia - opisuje. - On jest pod dużym znakiem zapytania, ale sygnalizują go różne duże ośrodki meteorologiczne w Europie - kwituje.

Gdyby scenariusz ten się sprawdził, to do 24 lutego temperatura spadłaby nawet do -12 stopni Celsjusza: oznacza to ostre ochłodzenie i kilka dni naprawdę mroźnej pogody. Jest to jednak scenariusz mniej prawdopodobny.

Wideo Prognoza na nadchodzące tygodnie

Rozstrzał temperatury

Smog szturmuje południe Polski. Jest źle, miejscami fatalnie - 10-02-2018 W sobotnie popołudnie sytuacja w Polsce przedstawiała się naprawdę źle. W kilku miejscowościach stan powietrza był zły i fatalny. czytaj dalej

Do 18 lutego prognozy są bardzo zbliżone, jednak później gwałtownie się rozmijają. Jednak do tej feralnej daty - jak zaznacza Wasilewski - czeka nas "ni to zima, ni to wiosna".

Model GFS, który posłużył przy utworzeniu prognozy długoterminowej, stanowi kompleksowe narzędzie prognostyczne, powszechnie wykorzystywane w meteorologii.

- Jest to jeden z głównych modeli prognostycznych, który przelicza temperaturę, opady i tak dalej na nieco ponad dwa tygodnie - tłumaczy prezenter.

Wideo Grubość pokrywy śnieżnej w Polsce