Ostrzegamy: wiatr o prędkości nawet 100 kilometrów na godzinę

Pogoda nie ułatwi obserwacji. W nocy szczyt aktywności Orionidów - 20-10-2018 Już najbliższej nocy rój Orionidów osiągnie szczyt aktywności. Niestety, pogoda nie będzie sprzymierzeńcem amatorów astronomii. Prognozowana jest pochmurna i chłodna noc. Szansą mogą okazać się przejaśnienia. czytaj dalej

Jeśli zaplanowaliście niedzielny spacer, to spodziewajcie się, że będzie pochmurno z lokalnymi przejaśnieniami. W województwach południowych popada stopniowo zanikający słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z kierunków zmieniających się.

Jak zacznie się nowy tydzień? W poniedziałek zachmurzenie będzie zmienne. W zachodniej części kraju przewidujemy przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, tym razem powieje z zachodu.

Wiatr będzie niebezpiecznie porywisty

We wtorek w całym kraju spadnie przelotny deszcz. Odnotujemy od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Na północy porywy mogą dochodzić do 100 km/h.

Prognoza na poniedziałek i wtorek

W środę tylko na wschodzie prognozujemy przelotny deszcz. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, dość silny i porywisty, w porywach dojdzie do 70-90 km/h. Będzie północno-zachodni.

Porywy nieco osłabną

W czwartek przelotne opady deszczu wystąpią w całym kraju. Słupki rtęci wskażą od 8 st. C na Podlasiu do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr okresami będzie osiągał w porywach 50-70 km/h. Nadciągnie z zachodu.

Prognoza na środę i czwartek