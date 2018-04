Ostrzeżenia drugiego stopnia i alarm przeciwpowodziowy. Możliwe są podtopienia

Chłodny front nad Polską. Sprawdź, gdzie może zagrzmieć - 05-04-2018 Wraz z początkiem wiosny rozpoczyna się sezon burzowy. W czwartek wyładowania mogą pojawić się w północno-wschodniej części Polski. czytaj dalej

Roztopom sprzyja temperatura

Wraz z początkiem wiosny mogą pojawić się pierwsze podtopienia. Wójt gminy Czosnów (województwo mazowieckie) wprowadził alarm przeciwpowodziowy dla następujących miejscowości: Brzozówka, Aleksandrów, Kaliszki, Czeczotki, Janów Mikołajówka i Kiścinne. Związane jest to z wysokim stanem wody w kanałach Łasica, Kromnowskim i Ł-9.

Wiosennym roztopom sprzyja wysoka temperatura. Na Podkarpaciu w czwartkowe południe odnotowano 17 stopni Celsjusza, w Rzeszowie termometry pokazują 20 st. C. Resztki zalegającego śniegu przy takiej pogodzie topią się i w konsekwencji podnosi się poziom wody w rzekach.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne dla dwóch województw.

Stan rzek w Polsce 5 kwietnia (IMGW)

Zagrożenia drugiego stopnia

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE - Bug

Ostrzeżenie związane jest ze spływem wód roztopowych na Bugu we Frankopolu. Przewiduje się wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego. Alert obowiązuje do godziny 8.30 w sobotę.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Na odcinku Bugu przepływającym przez to województwo przewiduje się wzrost poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych. Jest to związane ze spływem wód opadowo-roztopowych. Ostrzeżenia obowiązują do piątku godz. 10.45.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz są poniżej stanów alarmowych.