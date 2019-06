Ostrzeżenia drugiego stopnia. Zagrożeniem gwałtowne burze z gradem

Połamane drzewa, zniszczone samochody. Skutki wichury - 13-06-2019 Do niemal 150 interwencji wyjeżdżali zachodniopomorscy strażacy w związku z silnym wiatrem, który przeszedł nad regionem. Nawałnice powaliły wiele drzew. Nikt nie został poszkodowany. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

BURZE Z GRADEM

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali pomarańczowe i żółte alerty przed upałami i burzami z gradem.

IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem w województwach:

- warmińsko-mazurskim, gdzie miejscami spadnie 30-50 litrów wody na metr kwadratowy, wiatr w porywach może wiać z prędkością do 115 kilometrów na godzinę. Miejscami pojawi się grad. Alert ważny będzie od godziny 16 w czwartek do godz. 6 w piątek;

- mazowieckim, gdzie spadnie 30-40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw., wiatr w porywach powieje do 115 km/h. Miejscami popada grad. Alert ważny będzie od godziny 14 w czwartek do godz. 6 w piątek;

- wielkopolskim (w powiatach: kępińskim, ostrzeszowskim, kaliskim, Kalisz, tureckim, kolskim, Konin, konińskim), gdzie miejscami spadnie 30-50 litrów wody na metr kwadratowy, wiatr w porywach może wiać z prędkością do 115 kilometrów na godzinę. Miejscami pojawi się grad. Alert ważny będzie od godziny 15 w czwartek do godz. 6 w piątek;

- podlaskim, gdzie miejscami spadnie 30-50 l/mkw., wiatr w porywach rozpędzi się do 115 km/h. Miejscami wystąpi grad. Ostrzeżenia obowiązuje od godz. 17 w czwartek do godz. 7 w piątek;

- lubelskim (we wszystkich powiatach poza: hrubieszowskim, chełmskim, Chełm, włodawskim, bialskim), gdzie spadnie 30-40 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw., a wiatr w porywach powieje do 115 km/h. Miejscami popada grad. Alert ważny będzie od godz. 14 w czwartek do godz. 6 w piątek;

- świętokrzyskim, gdzie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami o sumie 30-50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami popada grad. Alert ważny będzie od godz. 14 w czwartek do godz. 6 w piątek;

- śląskim, gdzie miejscami spadnie 30-50 l/mkw., wiatr w porywach rozpędzi się do 115 km/h. Miejscami wystąpi grad. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 14 w czwartek do godz. 6 w piątek;

- małopolskim (we wszystkich powiatach poza: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim), gdzie miejscami spadnie 30-50 l/mkw., wiatr w porywach rozpędzi się do 115 km/h. Miejscami wystąpi grad. Alert ważny będzie od godz. 14 w czwartek do godz. 6 w piątek;

- podkarpackim (we wszystkich powiatach poza: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim brzozowskim, przemyskim, Przemyśl, strzyżowskim), gdzie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami 30-50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami wystąpi grad. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 14 w czwartek do godz. 6 w piątek.

UPAŁY

W wielu regionach przewiduje się, że temperatura maksymalna w dzień będzie sięgała od 30 do 33 stopni Celsjusza. Alarmy drugiego stopnia wydano w województwach:

- warmińsko-mazurskim;

- podlaskim;

- podkarpackim (z wyłączeniem powiatów: bieszczadzkiego, jasielskiego, krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego);

- małopolskim (z wyłączeniem powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, Nowy Sącz, nowotarskiego, tatrzańskiego);

- śląskim (z wyłączeniem powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego, Bielsko-Biała);

- lubelskim;

- mazowieckim;

- łódzkim (z wyłączeniem powiatów zachodnich);

- świętokrzyskim;

- opolskim (w powiatach: oleskim, strzeleckim, kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim).

W woj. warmińsko-mazurskim i opolskim alert będzie ważny do godziny 20 w czwartek.

W woj. podlaskim, lubelskim i mazowieckim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i śląskim ostrzeżenie wygaśnie w niedzielę o 20.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

BURZE Z GRADEM

Obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem na terenie województwa lubelskiego - w powiatach: hrubieszowskim, chełmskim, Chełm, włodawskim, bialskim (od godz. 14 w czwartek do godz. 6 w piątek). Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.

Żółte alerty przed burzami z gradem obowiązują również w woj. kujawsko-pomorskim (w powiatach: radziejowskim, aleksandrowskim, toruńskim, Toruń, chełmińskim, świeckim, tucholskim, bydgoskim, Bydgoszcz, sępoleńskim, nakielskim, żnińskim, inowrocławskim, mogileńskim). Występują i prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami spadnie grad. Alert obowiązuje do godz. 15.30.

UPAŁY

Alerty pierwszego stopnia przed upałami wydano w województwach:

- śląskim w powiatach cieszyńskim, bielskim i Bielsko-Biała;

- małopolskim - nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlicki;

- podkarpackim - jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanocki, leskim.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 st. C do 31 st. C. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 12 w czwartek i wygasną w niedzielę o godzinie 20.

Prognozowana temperatura na czwartek

Jak przetrwać upały (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Pierwsza pomoc: udar cieplny (Maria Samczuk/PAP)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Powinno się przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia i dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Jak wynika z definicji IMGW, ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.