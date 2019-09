Żółte alarmy IMGW przed silnym wiatrem - 18-09-2019 Silny wiatr może stanowić zagrożenie w kilku regionach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. czytaj dalej

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, obejmują województwa: zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie.

Powyżej stanu ostrzegawczego

Woda przekroczyła już stan ostrzegawczy w województwach:

- zachodniopomorskim, w rejonie miejscowości Trzebież (na Zalewie Szczecińskim) i Dziwnów (na Bałtyku);

- pomorskim, na Bałtyku w rejonie miejscowości Władysławowo, Hel, Gdynia oraz portu północnego w Gdańsku, a także na rzece Martwa Woda w Gdańsku Sobieszewie, na rzece Szkarpawa w Tujsku i Zalewie Wiślanym na wysokości Osłonki;

- warmińsko-mazurskim, na rzece Nogat w Nowotkach i na Zalewie Wiślanym w Nowakowie.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

W związku z prognozowanym silnym wiatrem z północnego zachodu i wysokim napełnieniem Bałtyku (538 cm) na całym Wybrzeżu spodziewane są wzrosty poziomów wody: na Wybrzeżu Zachodnim do stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej; na Wybrzeżu Wschodnim powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów alarmowych.

Również na terenie ujściowego odcinka Odry i zlewni Zalewu Szczecińskiego można spodziewać się wzrostu poziomu wód. W obrębie odcinka ujściowego ma on wzrosnąć do stanu ostrzegawczego, natomiast w rejonie zalewu może go przekroczyć.

Ze względu na prognozowaną sytuację hydrologiczno-meteorologiczną i wysokie napełnienie Bałtyku na Żuławach i Zalewie Wiślanym spodziewane są wzrosty poziomów wody do stanów ostrzegawczych. Lokalnie mogą zostać przekroczone.

Ostrzeżenia obowiązują w województwie zachodniopomorskim do godz. 20 w czwartek, a w woj. pomorskim i warmińsko-mazurskim do godz. 8 w czwartek.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia?

Według IMGW to komunikat o stanach wody (obserwowanych lub prognozowanych), które układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.