Ostrzeżenia IMGW niemal w całym kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: uważajcie!

Od piątkowego wieczoru pogoda może być niebezpieczna. W wielu regionach powieje silny wiatr, który w nocy lokalnie może w porywach rozpędzać się do nawet 110 kilometrów na godzinę. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia.

Znad Szwecji w kierunku Bułgarii przemieszcza się niż Heinz. Do Polski przyniesie silny wiatr, który w porywach może osiągać nad morzem prędkość nawet 110 kilometrów na godzinę. W ciągu najbliższej doby wietrznie będzie w większości kraju. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje na Twitterze: uważajcie!

Do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego (powiaty: Świnoujście, kamieński, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, sławieński i Koszalin) i pomorskiego (powiaty: słupski i Słupsk), został wysłany alert RCB o następującej treści: "Uwaga! Wieczorem i w nocy w powiatach nadmorskich bardzo silny wiatr. Nie chowaj się pod drzewami. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Zostań w domu jeśli możesz."



#ALERRCB

Uwaga! Wieczorem i w nocy w powiatach nadmorskich bardzo silny wiatr. Nie chowaj się pod drzewami. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Zostań w domu jeśli możesz.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

- zachodniopomorskim - w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego, zachodniego i północno-zachodniego wiatru o średniej prędkości od 50 do 65 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 19 w piątek i będą ważne do godz. 6 w sobotę;

- pomorskim - w powiatach słupskim i Słupsk, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego, zachodniego wiatru o średniej prędkości od 45 do 60 km/h, w porywach miejscami do 100 km/h. Alerty obowiązują między godz. 22 w piątek a godz. 7 w sobotę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej zdecydował o wydaniu żółtych alarmów w 14 województwach. Są to województwa:

- zachodniopomorskie - gdzie ostrzeżenia obowiązują we wszystkich powiatach, z wyłączeniem powiatów nadmorskich. Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 50 km/h, w porywach do 90 km/h z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenia będą ważne między godz. 20 w piątek a 6 w sobotę;

- pomorskie - z wyłączeniem powiatów Słupsk i słupskiego. Na terenie województwa przewiduje się wystąpienie silnego, zachodniego wiatru o średniej prędkości od 40 do 55 km/h, w porywach miejscami do 90 km/h. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 22 w piątek do godz. 8 w sobotę;

- lubuskie i wielkopolskie - synoptycy prognozują wystąpienie silnego, zachodniego wiatru o średniej prędkości od 30 do 40 km/h, w porywach do 90 km/h. Alerty obowiązują od godz. 20, do godz. 6 (w woj. lubuskim) lub 9 (w woj. wielkopolskim) w sobotę;

- kujawsko-pomorskie - wystąpi silny wiatr o średniej prędkości od 40 do 55 km/h, w porywach miejscami do 90 km/h z zachodu. Ostrzeżenia będą ważne od godz. 22 w piątek do godz. 8 w sobotę;

- mazowieckie - przewiduje się tu wystąpienie silnego, zachodniego wiatru o średniej prędkości od 25 do 30 km/h, w porywach miejscami do około 80 km/h. Alerty wejdą w życie o północy i będą ważne do godz. 12 w sobotę;

- lubelskie - synoptycy prognozują wystąpienie silnego, zachodniego wiatru o średniej prędkości od 25 do 30 km/h, w porywach miejscami do około 80 km/h. Ostrzeżenia będą obowiązywać między godz. 1 a godz. 13 w sobotę;

- podkarpackie - pojawi się zachodni wiatr o średniej prędkości od 30 do 45 km/h, w porywach miejscami do 80 km/h. Alerty będą ważne od godz. 1 do godz. 16 w sobotę;

- świętokrzyskie, małopolskie i śląskie - przewiduje się wystąpienie zachodniego wiatru o średniej prędkości od 30 do 45 km/h, w porywach miejscami do 80 km/h. Alerty obowiązują między godz. 23 w piątek a 13 w sobotę;

- opolskie - zagrożeniem będzie silny, zachodni wiatr o średniej prędkości od 30 do 40 km/h, w porywach do 85 km/h. Alerty wejdą w życie o godz. 21 w piątek i stracą ważność o godz. 11 w sobotę;

- podkarpackie - prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje między godz. 19 w piątek a godz. 10 w sobotę.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.