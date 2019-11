Ostrzeżenia IMGW. Zagrożeniem marznące opady i silny wiatr

Pogoda na weekend: chwyci mróz, spadnie deszcz ze śniegiem. A co w kolejnych dniach? - 22-11-2019 W sobotę pogoda miejscami będzie prawdziwie zimowa. Znajdą się jednak i miejsca, gdzie temperatura sięgnie ponad 10 stopni Celsjusza. Sprawdź też, jaka pogoda będzie panować po niedzieli. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami dla województw:

- lubelskiego, gdzie ważne będą ważne do godz. 18 w sobotę;

- mazowieckiego (w powiatach: przasnyskim, ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim, ostrowskim, wyszkowskim, pułtuskim, sokołowskim, węgrowskim, wołomińskim, łosickim, siedleckim, Siedlce, mińskim i garwolińskim), gdzie ważne będą do 23 w sobotę;

- podlaskiego, gdzie ważne będą od godziny 13 w sobotę do godziny 1 w niedzielę;

- warmińsko-mazurskiego (z wyjątkiem powiatów: braniewskiego, elbląskiego, Elbląg, ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego i nidzickiego), gdzie obowiązywać będą od godziny 16 w sobotę do godz. 8 w niedzielę.

Prognozowane marznące opady deszczu i mżawki mogą powodować gołoledź. W woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim dodatkowo będą to opady śniegu z deszczem.

Silny wiatr

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują również w województwie dolnośląskim (w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, jeleniogórskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim i zgorzeleckim). Prognozowany jest tam południowy wiatr o średniej prędkości od 25 do 45 kilometrów na godzinę. W porywach jego prędkość lokalnie wzrośnie do 80 km/h. Ostrzeżenia będą ważne do północy w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Definicja mówi, że ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.