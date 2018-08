Ostrzeżenia przed burzami z gradem. Może powiać do 115 kilometrów na godzinę

Prognoza pogody na jutro: gorąco w większości kraju - 04-08-2018 W niedzielę temperatura nie powinna przekraczać 30 stopni Celsjusza. Nadal jednak w większości kraju będzie gorąco. Synoptycy nie wykluczają również burz. czytaj dalej

Burze, które pojawiły się w sobotę po południu nad Polską, miejscami pozostaną z nami do niedzielnego poranka. Przed zjawiskiem ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wydano alert drugiego stopnia dla województwa dolnośląskiego i pierwszego dla dziesięciu innych.

Ostrzeżenie drugiego stopnia

We wszystkich powiatach województwa dolnośląskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 do 50 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 60 l/mkw. Powieje też wiatr o porywach do 115 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy grad.

Ostrzeżenie obowiązuje do niedzieli do godziny 9 rano.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem

Na terenie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad.Alerty obowiązują do godziny 3 w nocy.

W województwach pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, opolskim i kujawsko-pomorskim prognozowane są burze z deszczem rzędu 10-30 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. i gradem. Wiatr rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 8 rano w niedzielę, na Opolszczyźnie do godziny 9.

warmińsko-mazurskiego synoptycy IMGW prognozują burze z opadami do 25 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 75 kilometrów na godzinę. Możliwy jest też grad. Alert obowiązuje w powiatach: braniewskim, elbląskim, Elblągu, lidzbarskim, olsztyńskim, Olsztynie, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim, działdowskim, nidzickim, szczycieńskim. Wygaśnie o godzinie 2 w nocy.

Burze z deszczem do 25 litrów na metr kwadratowy, gradem i wiatrem osiągającym prędkość do 90 kilometrów na godzinę prognozowane są także dla części województwa mazowieckiego. Dotyczy to powiatów: ostrołęckiego, Ostrołęki, przasnyskiego, mławskiego, żuromińskiego, sierpeckiego, płockiego, Płocka, gostynińskiego, płońskiego, ciechanowskiego, makowskiego, pułtuskiego, nowodworskiego, sochaczewskiego, kozienickiego, zwoleńskiego, lipskiego, radomskiego, Radomia, szydłowieckiego, przysuskiego. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 8 rano w niedzielę.

Alert jest również ważny dla województwa lubelskiego. IMGW prognozuje tu burze z deszczem rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 30 l/mkw. i grad. Wiatr może osiągać prędkość do 70 km/h. Ostrzeżenie wygaśnie o godzinie 22 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie drugiego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje "warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."