Sprawdź, gdzie pogoda będzie niebezpieczna.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem

Synoptycy IMGW województwie opolskim i dolnośląskim prognozują burze z opadami deszczu od 10 do 20 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad. Alerty obowiązują od godziny 12 do godziny 21 we wtorek.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Ostrzeżenia obejmują powiaty: oleski, kluczborski, namysłowski, brzeski, opolski, Opole, strzelecki, krapkowicki, nyski, prudnicki, kędzierzyńsko-kozielski oraz głubczycki.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Alert obejmuje powiaty: oleśnicki, milicki, trzebnicki, wrocławski, Wrocław, wołowski, średzki, strzeliński, dzierżoniowski, świdnicki, jaworski, kamiennogórski, wałbrzyski, Wałbrzych, kłodzki, ząbkowicki i oławski.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Synoptycy IMGW ostrzegają przed burzami z opadami deszczu rzędu 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie może spaść grad. Alert obowiązuje od godziny 11 do 20 we wtorek.

Ostrzeżenie obejmuje powiaty: niżański, leżajski, rzeszowski, Rzeszów, łańcucki, strzyżowski, krośnieński, Krosno.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

IMGW wydał ostrzeżenie przed burzami z opadami deszczu do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 12 do 21 we wtorek.

Alert obejmuje powiaty: gnieźnieński, słupecki, koniński, Konin, kolski, turecki, kaliski, pleszewski, jarociński, średzki, śremski, gostyński, rawicki, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i kępiński.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Na terenie województwa prognozowane są burze z opadami deszczu do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Gdzieniegdzie może spaść grad. Ostrzeżenie będzie ważne od godziny 12 do 21 we wtorek.

Alert obejmuje powiaty: kutnowski, łowicki, Skierniewice, skierniewicki, rawski, tomaszowski, brzeziński, zgierski, łęczycki, poddębicki, pabianicki, Łódź, łódzki wschodni, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, opoczyński, bełchatowski, łaski, zduńskowolski, sieradzki, wieruszowski, wieluński, pajęczański i radomszczański.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

IMGW przewiduje wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru dochodzącymi do 80 km/h. Synoptycy nie wykluczają, że lokalnie może spaść grad. Alert obowiązuje od godziny 12 do 21 we wtorek.

Alert obejmuje powiaty: grudziądzki, Grudziądz, brodnicki, wąbrzeski, rypiński, golubsko-dobrzyński, toruński, Toruń, chełmiński, bydgoski, Bydgoszcz, inowrocławski, aleksandrowski, włocławski, radziejowski, mogileński i żniński.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Na obszarze województwa prognozowane są burze z opadami deszczu o natężeniu od 5 do 15 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie, w okresie ważności ostrzeżenia, w wyniku kumulacji opadów, spaść może około 30 litrów na metr kwadratowy deszczu. W czasie burz wiatr rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest drobny grad. Alert obowiązuje do godziny 20.

Ostrzeżenie obejmuje powiaty: włodawski, łęczyński, chełmski, Chełm, świdnicki, krasnostawski, hrubieszowski, zamojski, Zamość, biłgorajski i tomaszowski.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Środa z burzami

Od godziny 7.30 w środę do czwartku do godziny 7.30 IMGW prognozuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W tych regionach po południu prognozowane są burze i intensywne opady deszczu. Miejscami może spaść do 35 litrów na metr kwadratowy, lokalnie nawet do 45 l/mkw. Może powiać wiatr z prędkością do 65 km/h.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na środę

W czwartek intensywne opady

Alerty przewidywane są też na czwartek. Na południu województwa lubelskiego spodziewane są burze z opadami deszczu do 15 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Możliwe są opady drobnego gradu.

W województwie podkarpackim, małopolskim i śląskim możliwe są opady deszczu o umiarkowanym i silnym natężeniu. Może spaść od 25 do 35 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 45 l/mkw. Niewykluczone są burze.

Ostrzeżenia mają zostać wydane między godziną 7.30 w czwartek a godziną 7.30 w piątek.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na czwartek

Burzowy piątek

Grzmieć może także w piątek. Na ten dzień IMGW przewiduje wydanie ostrzeżeń przed burzami z gradem dla czterech województw: śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Prognozowane są burze z opadami deszczu, a miejscami także gradu. Spaść może do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 70 kilometrów na godzinę.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na piątek

Co oznaczają alerty?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.